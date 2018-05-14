Oficial descarta que doença de Hartung tenha motivado greve da PM

Audiência começou pouco antes das 9 horas desta segunda-feira Crédito: Vilmara Fernandes

No primeiro dia de audiências do processo judicial da Greve da Polícia Militar do Espírito Santo, que aconteceu em fevereiro do ano passado, testemunhas de defesa e de acusação foram ouvidas no Fórum Criminal de Vitória. Entre os depoentes, chamaram atenção o procurador-geral do Estado, Alexandre Nogueira Alves, os deputados estaduais Bruno Lamas, Euclério Sampaio e Janete de Sá e oficiais da PM.

Your browser does not support the audio element. Greve da PM - Oficial descarta que doença de Hartung tenha motivado a greve

Sentaram no banco dos réus, nesta segunda-feira (14), 14 mulheres familiares de policiais militares que são acusadas de liderarem um movimento que obstruiu a porta de unidades da PM e teria impedido a saída dos militares para serviço nas ruas. Nesta terça-feira (15), todas elas serão interrogadas. Além delas, 12 policiais também são réus, de acordo com o Ministério Público Estadual.

Um dos depoimentos que chamaram atenção nesta segunda foi o do tenente-coronel Alexandre Quintino, que negou que a greve tivesse sido motivada pelo fato de o governador Paulo Hartung ter se ausentado do Estado para se tratar de uma doença. Segundo o oficial, grande parte dos policiais sequer sabiam que o governador estivesse doente e fora do Espírito Santo. Ele também negou que a motivação tivesse sido a perda de autoridade por parte do Comando Geral da PM.

Para o advogado Alexandre Cruz Hegner, que defende seis das acusadas, os depoimentos demonstraram que elas não lideraram a paralisação. “Não existia nenhum tipo de liderança nesse movimento. Era, na verdade, um movimento social das mulheres que estavam lá para tentar persuadir o governo para melhorias salariais para seus maridos. Isso foi entendido pelo Ministério Público como liderança no movimento, que elas eram responsáveis pela paralisação. Mas não era nada disso. É o que estamos tentando comprovar com esses testemunhos.”

Já o promotor Luis Felipe Scalco Simão considerou que os depoimentos das testemunhas de defesa foram genéricos e alguns deles até mesmo parciais. Por outro lado, ele diz que as testemunhas relacionadas pelo Ministério Público acabaram comprovando que o movimento foi muito bem articulado. Uma nota escrita a mão, divulgada pelos promotores do caso, afirmava ainda que ficou confirmado que os acusados “integraram uma organização que agiu deliberadamente para implantar o caos nos serviços públicos do Espírito Santo, abalando a credibilidade das instituições públicas estaduais, em decorrência do vertiginoso aumento da violência no período denominado Crise da PM.”

O promotor Luis Felipe Scalco Simão afirma ainda que a acusação apresenta provas técnicas, como conversas em aplicativo de mensagem, dados extraídos de redes sociais e centenas de horas de interceptação telefônica.

“A partir desses dados técnicos, nós conseguimos demonstrar, a meu ver, de forma bem clara, essa organização e estruturação entre os acusados que permitiu que o movimento se alastrasse de uma forma tão rápida por todo o Estado.”