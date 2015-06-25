Oficial afirma que falta de detalhes em gastos da PM não está em confronto com a lei

A falta de detalhamento em relação ao recebimento de mais meio milhão de reais em diárias por três oficiais da Polícia Militar, no Portal da Transparência do Estado, não está em confronto com a lei. A informação é da chefe de orçamento da Polícia Militar, major Leomara Ferreira. A corporação recebeu, desde janeiro até esta terça-feira (23), R$ 1,7 milhão em diárias pela Polícia Militar, o que representa 36% dos gastos com diárias do Executivo Estadual. As quantias são para hospedagem e alimentação. A oficial explica que no caso dos policiais, há dois tipos de despesas: as diárias para atividades e as diárias para operações. No primeiro caso, fica detalhado no Portal o motivo, data e local para onde os policiais viajaram, e com valores que variaram até R$ 336. Já as diárias para operações são lançadas todas em um único processo para os comandantes dos policiamentos, que gerenciam o suprimento de fundos e repassam os valores para os outros oficiais. Esses policiais precisam encaminhar uma relação com os policiais que vão participar da operação e, posteriormente, prestam contas.

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Para a major, o site da Transparência traz todas as informações de forma clara e fácil de se navegar.

“Nele fica especificando o que é diária para as operações e o que é relativo ao deslocamento do policial para atender alguma outra atividade. Quando é para atender outras atividades, vem descrevendo o local, o início, se foi uma diária, ou uma e meia, por exemplo. Quando é para operação é por período, e a própria legislação determina que não é permitido exceder 15 dias”, disse à Rádio CBN Vitória.

A oficial ressalta que as quatro maiores destinações foram responsáveis por repasses às Operações Verão e Carnaval. O major Sebastião Biato, que recebeu mais de R$ 559 mil, utilizou a verba para o policiamento ostensivo Metropolitano. O major Max Alvarenga, que teve R$ 564 mil repassados, utilizou as diárias para a área do comando de polícia ostensiva da Região Norte. O capitão Fabrício Dutra, que recebeu R$ 521 mil, repassou para a região Sul, e o major Jefferson Morais teve R$ 14.956 para a polícia especializada.

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