Oficiais vão analisar projeto aprovado que altera promoções na PM

As Associações que representam os oficiais da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros vão analisar o projeto de lei que altera a promoção de oficiais, aprovada nesta quarta-feira (8), na Assembleia Legislativa, para saber se há inconstitucionalidade na matéria. De acordo com o presidente da Associação dos Oficiais Militares (Assomes), major Rogério Fernandes Lima, as associações não foram ouvidas na elaboração do projeto.

Com a nova lei, as patentes deixam de ser por critério de antiguidade e passam a ser por mérito. A mudança é a partir do posto de 2º tenente a coronel. Outra mudança também é com relação a oficiais que respondem a processos. Neste caso, os militares não podem ser promovidos. Para mudar de patente, será levado em consideração a dedicação, disponibilidade, empenho e antiguidade do profissional.

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Major Rogério destacou que as associações procuraram os deputados para que emendas fossem incluídas na matéria, mas nenhuma alteração foi feita. ”Foram propostas emendas para os parlamentares, que as apresentaram, mas, infelizmente, prevaleceu o projeto inicial apresentado pelo governo do Estado”, disse à Rádio CBN.

O presidente da Assomes reclamou da rapidez na aprovação do projeto, que foi protocolado na tarde de terça-feira e aprovado na manhã do dia seguinte. A área jurídica da associação já está analisando se o projeto possui vícios de inconstitucionalidade ou ilegalidade. Havendo alguma irregularidade, a Assomes vai entrar com uma ação judicial.