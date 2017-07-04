Oferta de farmácias populares reduz no Espírito Santo

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Quatro cidades do Espírito Santo perderam recursos do Governo Federal para o programa Farmácia Popular, em unidades próprias. Alegre, Cariacica, Nova Venécia e São Mateus terão de arcar com os próprios recursos se quiseram manter as unidades. Em outras localidades no Estado, como Vitória e Vila Velha, por exemplo, não há alterações. Além disso, os cortes não abrangem as farmácias particulares credenciadas pelo programa “Aqui tem Farmácia Popular”, segundo o Ministério da Saúde.

Your browser does not support the audio element. Oferta de farmácias populares reduz no ES

O ministério explica que os cortes significam na verdade uma realocação de recursos públicos e R$ 100 milhões serão voltados para a saúde básica, também para a compra de remédios. A justificativa é que as unidades próprias usavam 80% desses recursos só para manter os setores administrativos e os demais eram voltados para a compra de remédios.

Segundo o ministério, do total de remédios disponibilizados, a busca por remédios exclusivos das farmácias próprias chega a 7% apenas, sendo a maioria da busca nas farmácias particulares credenciadas, em tratamentos como asma, diabetes e hipertensão. Além disso, as farmácias não atingem muitos municípios. A decisão de fechar ou não as farmácias cabe aos municipais.

Em Cariacica, a Farmácia Popular própria em Jardim América, mantida com ajuda federal, fechou na última sexta-feira (30). Segundo a subsecretária de saúde do município, Ana Paula Campana, o recurso era baixo e a prefeitura ainda tinha que arcar com servidores e aluguel, mas sem a ajuda federal manter a farmácia é inviável.

“Tanto o estoque de medicamentos quanto ao mobiliário poderão ser doados ao municípios. A prefeitura está se organizando para que aqueles itens que tinha na Farmácia Popular e não está padronizado nas outras unidades sejam oferecidos para não prejudicar a população”, acrescenta.

Em Cariacica os remédios que eram ofertados apenas na Farmácia Popular serão oferecidos na Farmácia Central do município em breve. Em Alegre, a prefeitura disse a Farmácia Popular da cidade "não funciona desde 2013", e não quis comentar o assunto. As prefeituras de São Mateus e Nova Venécia não atenderam a reportagem da CBN até o fechamento desta reportagem.