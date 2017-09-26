Oferta de emprego entra em curso de recuperação no Espírito Santo

O saldo de empregados e demitidos cresceu no Espírito Santo entre janeiro e agosto deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Este curso de recuperação no mercado de trabalho no Estado acompanha a tendência de recuperação econômica, conforme dados levantados pelo Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) a pedido da reportagem da Rádio CBN Vitória. O levantamento do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho, serviu de base para as informações.

O saldo positivo, referente aos primeiros oito meses deste ano, está em 786 postos de trabalho, enquanto que no mesmo período de 2016 o dado era negativo, de -23.971 postos de trabalho. O número do ano passado pode ter sido ainda maior, com mais 400 vagas excluídas, segundo o IJSN, que também faz a compilação dos dados, incluindo declarações de demitidos e admitidos fora do prazo divulgado pelo Caged.

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Isso significa que em 2017 o número de empregados foi maior, até agosto, num total de 205.109 pessoas, diante do total de demitidos: sendo 204.323 pessoas. No ano passado, de janeiro a agosto, foram 206.981 admitidos e 230.952 pessoas desligadas dos postos de trabalho delas, entre janeiro e agosto de 2016.

RECUPERAÇÃO DA ECONOMIA

O crescimento do saldo, segundo o Instituto IJSN, mostra uma recuperação, ainda lenta, da economia. Segundo a diretora de estudos e pesquisas do instittuto, Ana Carolina Giubert, os dados do Caged mostram uma estabilização da economia, que está se recuperando aos poucos. “A economia não está recuperada. Não voltamos ao patamar de antes da crise. Estamos com a economia estabilizada e agora vamos aos poucos recuperando. Esse processo não é igual em todos os setores. Há áreas que melhoram antes e outros depois”, explicou.

DESEMPENHO DOS SETORES

De janeiro a agosto, o maior saldo foi o da agropecuária, com 2.521 vagas. Em segundo lugar fica a indústria de transformação, com saldo positivo de 1.831 postos. O setor que ainda sofre significativamente com a crise é o do comércio, que tem saldo negativo de -3.802 vagas. Em 2016 o número era ainda menor, de -9.230 vagas. O setor de serviços também está em negativo, com -303 postos, mas melhor que no ano passado, quando o saldo era de -8.136 vagas.

Uma boa notícia envolve o setor da construção civil, que volta a mostrar sinais de recuperação, com saldo positivo de 484 vagas. No ano passado, de janeiro a agosto, eram -2.182 postos no saldo.

OFERTAS DE VAGAS NA GRANDE VITÓRIA

Nos sines, as prefeituras dizem que a situação está melhor que no ano passado, mas ainda é difícil. A maioria das vagas são de nível médio. Em Vila Velha foram mais de 10 mil vagas ofertadas pelo Sine Municipal. A empregabilidade chega a 15%, segundo a prefeitura.

Na Serra, a expectativa é de melhoria até o final do ano. Em 2016, no total foram 2.406 vagas ofertadas. Até agosto deste ano foram dois mil vagas no total e a expectativa é passar esse dado em dezembro, segundo a Secretária Municipal de Turismo, Trabalho e Renda, Lauriete Caneva.

No município de Cariacica não há Sine Municipal, mas existe a Agência do Trabalhador, onde, segundo a prefeitura, a empregabilidade está entre 10% e 15%. Cerca de 1.500 pessoas foram empregadas com auxílio da agência este ano. As principais áreas no município são de logística e operacional.

“Há muita competitividade em vagas de nível médio com superior, porque quem fez superior aceita uma vaga de nível médio, por estar sem emprego. Quem não tem qualificação fica para traz”, diz Joe Lima, gerente da agência.