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EM VITÓRIA

Ocupação em prédio da Ufes em Maruípe provoca confusão e alunos alertam sobre perigo de produtos em laboratório

Até a Polícia Militar foi chamada para acompanhar a movimentação de estudantes na porta do prédio

Publicado em 09 de Novembro de 2016 às 17:41

Publicado em 

09 nov 2016 às 17:41
A Polícia Militar precisou ser chamada para apaziguar o impasse entre alunos e ocupantes do Centro de Ciências da Saúde (CCS) da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), no campus de Maruípe, Vitória. O prédio foi ocupado no final da tarde de terça-feira (08) por universitários que são contra a PEC que limita os gastos públicos. Estudantes contrários à ocupação reclamam que a manifestação não representa a maioria.
Além de protestarem contra o movimento, os acadêmicos afirmam que os ocupantes correm risco, pois no prédio há laboratórios com bactérias, parasitas e hormônios. Estudantes ouvidos pela reportagem afirmam que os próprios ocupantes podem se contaminar caso acessem algumas salas do prédio.
Ocupação em prédio da Ufes em Maruípe provoca confusão e alunos alertam sobre prego de produtos em laboratório
Uma estudante de Medicina que não quis se identificar declarou não ser contra a ocupação, mas contra a forma como a manifestação ocorreu. Ela afirma que o prédio está ocupado por alunos que não fazem aulas no local. “A primeira coisa que precisa ser falada é que os alunos do centro deveriam ser consultados. Aqui é onde estudamos, não queremos que o prédio seja ocupado. Se eles querem ocupar, tem que ocupar onde eles estudam. Quem estuda aqui não são eles”, disse.
A estudante também afirma que os manifestantes estão expostos a ameaças químicas e biológicas, pois no laboratórios há até superbactérias. “É perigoso. Aqui tem várias salas de parasitologia, que tem cepa, onde a pessoa tem que entrar paramentado. Eles estão ocupando essas salas e podem sair de lá doentes e depois vão falar que nós deixamos eles doentes. É muito perigoso estar ali, tem formol e substância que se a pessoa inalar pode passar mal depois”, contou.
De acordo com a assessoria de comunicação da Ufes, os estudantes continuavam ocupando o prédio até o início da noite desta quarta.

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