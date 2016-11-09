Ocupação em prédio da Ufes em Maruípe provoca confusão e alunos alertam sobre perigo de produtos em laboratório

A Polícia Militar precisou ser chamada para apaziguar o impasse entre alunos e ocupantes do Centro de Ciências da Saúde (CCS) da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), no campus de Maruípe, Vitória. O prédio foi ocupado no final da tarde de terça-feira (08) por universitários que são contra a PEC que limita os gastos públicos. Estudantes contrários à ocupação reclamam que a manifestação não representa a maioria.

Além de protestarem contra o movimento, os acadêmicos afirmam que os ocupantes correm risco, pois no prédio há laboratórios com bactérias, parasitas e hormônios. Estudantes ouvidos pela reportagem afirmam que os próprios ocupantes podem se contaminar caso acessem algumas salas do prédio.

Your browser does not support the audio element. Ocupação em prédio da Ufes em Maruípe provoca confusão e alunos alertam sobre prego de produtos em laboratório

Uma estudante de Medicina que não quis se identificar declarou não ser contra a ocupação, mas contra a forma como a manifestação ocorreu. Ela afirma que o prédio está ocupado por alunos que não fazem aulas no local. “A primeira coisa que precisa ser falada é que os alunos do centro deveriam ser consultados. Aqui é onde estudamos, não queremos que o prédio seja ocupado. Se eles querem ocupar, tem que ocupar onde eles estudam. Quem estuda aqui não são eles”, disse.

A estudante também afirma que os manifestantes estão expostos a ameaças químicas e biológicas, pois no laboratórios há até superbactérias. “É perigoso. Aqui tem várias salas de parasitologia, que tem cepa, onde a pessoa tem que entrar paramentado. Eles estão ocupando essas salas e podem sair de lá doentes e depois vão falar que nós deixamos eles doentes. É muito perigoso estar ali, tem formol e substância que se a pessoa inalar pode passar mal depois”, contou.