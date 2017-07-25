Ocupação do antigo IAPI migra para outro prédio no Centro de Vitória

Ocupantes do antigo Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Industriários (IAPI) começaram a ocupar um outro edifício no Centro de Vitória. Segundo os representantes do movimento, o prédio é particular e está vazio há cerca de cinco anos e, devido a isso, as famílias decidiram ir para o local. O edifício fica ao lado dos Correios, em uma rua lateral à Avenida Jerônimo Monteiro, e tinha cerca de 60 pessoas na manhã desta terça-feira (25).

Your browser does not support the audio element. Ocupantes do antigo IAPI migra para outro prédio o Centro de Vitória

No edifício do antigo IAPI, na Praça Costa Pereira, havia mais de 200 pessoas, mas nem todas ainda estão na nova ocupação, segundo representantes. Algumas famílias foram direcionadas para a quadra de uma escola de samba, que cedeu o espaço até esta terça. As famílias que saíram do local, segundo líderes da nova ocupação, devem se encaminhar para o prédio próximo aos Correios.

Segundo o representante do movimento, João Alexandre Wyatt, o prédio foi ocupado na última semana por cerca de quinze pessoas. Como a desocupação do antigo IAPI aconteceu no fim de semana, os ocupantes estão indo para o novo edifício. “Encontramos um prédio com boas condições de higiene, não condenado pela Defesa Civil. Mas estava abandonado e por isso ocupamos. Nós só vamos sair com uma determinação judicial de reintegração de posse”, declara.