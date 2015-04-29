Ocupação a sede da Secretaria da Cultura ultrapassa 24 horas

A ocupação na Secretaria de Estado da Cultura (Secult) deve completar 48 horas nesta quarta-feira (29). Um grupo de 20 artistas e produtores culturais, de diversos segmentos, ocupa a sede da secretaria, na Enseada do Suá, em Vitória, desde a tarde da última segunda-feira (27). A ocupação, de acordo com os manifestantes, não tem prazo para chegar ao fim. Eles querem diálogo com o Governo, para projetos voltados à cultura local, e mais investimentos nesta área. Um dos ocupantes da secretaria, o músico Daniel Morelo, explica as demandas da categoria e diz que, mesmo com a sinalização de uma reunião com o Governo na próxima semana, a ocupação deve continuar para atrair a presença de mais artistas, de diferentes áreas culturais. “ A ocupação tem um motivo real que é sensibilizar o governo para a política que eles têm feito de diminuição da cultura. Queremos o retorno, pelo menos, das condições de investimentos públicos que tínhamos até o ano passado", afirmou.