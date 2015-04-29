Ocupação a sede da Secretaria da Cultura ultrapassa 24 horas

A ocupação na Secretaria de Estado da Cultura (Secult) deve completar 48 horas nesta quarta-feira (29). Um grupo de 20 artistas e produtores culturais, de diversos segmentos, ocupa a sede da secretaria, na Enseada do Suá, em Vitória, desde a tarde da última segunda-feira (27). A ocupação, de acordo com os manifestantes, não tem prazo para chegar ao fim. Eles querem diálogo com o Governo, para projetos voltados à cultura local, e mais investimentos nesta área. Um dos ocupantes da secretaria, o músico Daniel Morelo, explica as demandas da categoria e diz que, mesmo com a sinalização de uma reunião com o Governo na próxima semana, a ocupação deve continuar para atrair a presença de mais artistas, de diferentes áreas culturais. “ A ocupação tem um motivo real que é sensibilizar o governo para a política que eles têm feito de diminuição da cultura. Queremos o retorno, pelo menos, das condições de investimentos públicos que tínhamos até o ano passado", afirmou.
OcupaçãoOs artistas ocupam o lado externo da sede da Secult. Eles colaram cartazes e faixas nas paredes e portões do prédio. O grupo tem contado com doação de água e alimentos. Uma programação com atividades culturais, como danças e exibição de filmes está sendo realizada. A classe artística reclama de falta de investimentos públicos nos editais de fomento à cultura. Neste ano, boa parte do montante destinado à pasta é da iniciativa privada. Somente R$ 2,2 milhões, dos R$ 7 milhões investidos, são dos cofres públicos. O secretário de Estado da Cultura, João Gualberto, diz que vai manter diálogo com a classe e terá uma reunião com os artistas na próxima semana. "Vamos conversar com todo mundo. Já procurei eles, algumas propostas não foram ouvidas, então quero que nos apresentem uma proposta e teremos reunião com os conselhos de arte na segunda-feira", garantiu. Mesmo com a promessa de uma nova reunião, a ocupação continua com prazo indeterminado para acabar.