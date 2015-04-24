Obstáculo no meio de ciclovia causa transtornos a ciclistas em Vila Velha

Quem pedala pela ciclovia da Avenida Champagnat, entre o Centro e a Praia da Costa, em Vila Velha, tem encontrado um verdadeiro obstáculo no meio do caminho. Uma tubulação com vários fios está conectada ao poste de energia da calçada e foi colocada exatamente no meio da ciclovia. Os ciclistas precisam desviar do obstáculo para fazer um trajeto seguro.
O eletricista Walmir Batista usa a ciclovia frequentemente e considera bastante perigosa a colocação da tubulação, que se assemelha a um poste, bem no meio da ciclovia. “É perigoso alguém acertar isso aí a noite e cair. Pelo visto já até caíram porque tem uma marca de pneu aí perto. Atrapalha muito”, disse.
Obstáculos no meio da ciclovia causa transtornos a ciclistas em Vila Velha
Quem também usa diariamente a ciclovia para trabalhar é a promotora de vendas Elizete Costa. Ela reclama do descaso com a ciclovia. “Isso aqui está muito complicado. Quando passa um ciclista de cada lado fica difícil para passar porque tem que desviar. É um cano cheio de fios, a gente também não sabe se isso pode dar choque. Se fosse na pista para os carros, jamais deixariam um cano desse no meio, mas na ciclovia, não respeitam os ciclistas”, afirmou.
De acordo com comerciantes da região, a tubulação está ocupando a ciclovia há algumas semanas. Ela está em vertical e conectada, por meio de fios, ao poste de energia, que fica na calçada. Há também fios e cabos saindo do subsolo, gerando buracos e desníveis na pista da ciclovia.
A Prefeitura de Vila Velha informou que uma equipe técnica foi ao local na manhã desta sexta-feira (24) e detectou que a responsabilidade da fiação é da EDP Escelsa. Há também cabos de telefonia no local. Por usa vez, a EDP Escelsa informou que não é responsável pelos cabos. No entanto, como está conectada ao poste da calçada, a prefeitura contatou a concessionária de energia para comunicar a empresa responsável pelos cabos a fazer a retirada.A prefeitura de Vila Velha informou que está verificando outros pontos, no restante da ciclovia, em que há problemas.