Buracos nas ruas das cidades Crédito: Foto Leitor

Após as enxurradas, muitas ruas no interior das cidades ficam esburacadas. Diante disto, as prefeituras partem para as chamadas "operações tapa-buracos". A questão levantada por especialistas, porém, é que esse serviço não resolve a raiz do problema.

Your browser does not support the audio element. Obras tapa-buracos não resolvem problema, afirma especialista

Segundo a professora do curso de Engenharia Civil da Ufes e doutora em Pavimentação, Jamilla Teixeira, o que falta na maioria das vias urbanas é casar um projeto de pavimentação com um projeto de drenagem que ajude as ruas a suportarem as chuvas.

"Pavimento e chuva não combinam. Pavimento não gosta de água. Temos de evitar a infiltração de água", explica.

Neste ano, em Vitória já foram usadas 1.520 toneladas de asfalto nesse trabalho de tapa-buraco. Já em Cariacica foram recuperados cerca de 28,6 mil metros quadrados de asfalto. Em Vila Velha,desde o início do ano, foram executados serviço de reposição asfáltica numa área de mais de 14 mil m², totalizando 6.230 buracos tapados.

Ainda na Grande Vitória, a Prefeitura da Serra não informou a quantidade de asfalto recuperado em 2017, mas garante que o serviço é constante e percorre uma média de 30 bairros por semana. A especialista da Ufes defende que esse serviço é necessário, mas deve ser tratado como medida paliativa .

"Ele não deve ser solução. Tapa-buraco deve ser feito, mas depois tem que voltar naquele buraco e investigar porque ele se abriu", completa.

Quem passa de carro nas ruas da Grande Vitória tem essa mesma sensação: é preciso solucionar a qualidade do asfalto em definitivo. O pedreiro Adilson Bispo que passa pelas ruas da região metropolitana diz que os reparos feitos voltam a apresentar problemas rapidamente.“Tem de ser asfalto novo porque as emendas acabam soltando e não colam o suficiente", critica.