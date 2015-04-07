O governo definiu as cinco principais ações que serão desenvolvidas pela Secretaria Estadual de Educação (Sedu), nos próximos quatro anos, para melhorar o ensino no Espírito Santo. O destaque é para a implantação de 30 escolas de Ensino Médio, nos moldes do Programa Escola Viva. Cinco dessas escolas devem iniciar atividades em tempo integral ainda este ano. A Sedu dará continuidades às obras, que estavam paralisadas, nas escolas da rede pública. Em contrapartida, não vai haver concurso para professores este ano.As ações fazem parte do Planejamento Estratégico 2015-2018 da Sedu, que também inclui avaliação trimestral de alunos e professores do Ensino Médio por meio do Programa de Avaliação da Educação Básica do Espírito Santo (Paebes); implantação de nova política de formação para o magistério, valorização e recomposição do quadro de professores e reforço escolar para os anos finais do ensino fundamental.

Your browser does not support the audio element. Obras paralisadas terão continuidade e 2015 não terá concursos na Educação

Continuidade

Ao contrário de pastas como Saúde e Obras, que tiveram cortes, e projetos suspensos, não houve redução de gastos na Educação. Com o discurso de que esta área é prioridade no governo Paulo Hartung (PMDB), o secretário de Educação, Horaldo Correa Rocha, diz que a atual gestão assumiu o Estado com 58 escolas com obras paralisadas ou em andamento.

“Todas as obras em andamento terão continuidades. O governo garantiu recurso, mesmo diante desse cenário de crise que nosso país está vivendo. Mas o entendimento é que educação é prioridade e todas as escolas terão as obras retomadas até o fim para entregá-las adequadamente para a juventude poder estudar”, disse.

Metas

O planejamento também elencou os cinco principais desafios da Educação nos próximos quatro anos. São eles: elevar a qualidade do ensino, alfabetizar crianças até oito anos, melhorar e fortalecer a gestão escolar, qualificar o jovem para o mercado de trabalho e aprimorar a educação de jovens e adultos.

Apesar da recomposição do magistério fazer parte das ações do Planejamento Estratégico, não há nenhum concurso público para professores este ano, segundo o secretário. “Nesse momento está suspenso, mas precisamos recompor o quadro do magistério porque muitos se aposentam e a quantidade de temporários é grande. Isso nós vamos fazer a medida que for clareando a situação da economia do país e da receita estadual”, afirmou.