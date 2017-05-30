Obras para reduzir congestionamento na 3° Ponte terminam até julho

A primeira etapa das obras para minimizar os impactos do congestionamento na Terceira Ponte já foi concluída. No início do mês, a Rodosol informou que seria feito na ponte quatro aberturas na base de concreto que divide os dois sentidos da via para desviar o trânsito em caso de longos congestionamentos. As aberturas já foram concluídas, agora, os trechos serão nivelados com o asfalto e um portão metálico será instalado em cada desvio.

Your browser does not support the audio element. Obras para reduzir congestionamento na Terceira Ponte terminam até julho

Cada abertura terá 12 metros de comprimento. Ela só será utilizada se o veículo que obstrui o trânsito for demorar mais de 30 minutos para ser retirado do local e se o incidente ocorrer nos horários de pico, sendo de 6h às 9h no sentido Vitória e de 17h às 19h no sentido Vila Velha.

De acordo com o diretor-presidente da Rodosol, Geraldo Dadalto, para iniciar o processo de nivelamento da pista, é necessário cortar as ferragens das aberturas. Entretanto, como o trabalho está sendo realizado durante a noite, o corte das ferragens da abertura localizada em Vila Velha ainda não feito por causa do barulho. Nesse trecho, o serviço será feito durante o dia.

Segundo Dadalto, o trabalho na abertura localizada próxima a Avenida Carioca será realizado no próximo domingo (04). “Estamos programando o domingo para demolição, arrasamento do concreto e corte da ferragem. No domingo o trânsito na Terceira Ponte é menor, não causa tanto congestionamento e precisamos trabalhar de dia por causa do ruído. À noite estaríamos incomodando os moradores porque o ruído é alto”, explicou.