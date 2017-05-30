Obras para reduzir congestionamento na 3° Ponte terminam até julho

A primeira etapa das obras para minimizar os impactos do congestionamento na Terceira Ponte já foi concluída. No início do mês, a Rodosol informou que seria feito na ponte quatro aberturas na base de concreto que divide os dois sentidos da via para desviar o trânsito em caso de longos congestionamentos. As aberturas já foram concluídas, agora, os trechos serão nivelados com o asfalto e um portão metálico será instalado em cada desvio.
Obras para reduzir congestionamento na Terceira Ponte terminam até julho
Cada abertura terá 12 metros de comprimento. Ela só será utilizada se o veículo que obstrui o trânsito for demorar mais de 30 minutos para ser retirado do local e se o incidente ocorrer nos horários de pico, sendo de 6h às 9h no sentido Vitória e de 17h às 19h no sentido Vila Velha.
De acordo com o diretor-presidente da Rodosol, Geraldo Dadalto, para iniciar o processo de nivelamento da pista, é necessário cortar as ferragens das aberturas. Entretanto, como o trabalho está sendo realizado durante a noite, o corte das ferragens da abertura localizada em Vila Velha ainda não feito por causa do barulho. Nesse trecho, o serviço será feito durante o dia.
Segundo Dadalto, o trabalho na abertura localizada próxima a Avenida Carioca será realizado no próximo domingo (04). “Estamos programando o domingo para demolição, arrasamento do concreto e corte da ferragem. No domingo o trânsito na Terceira Ponte é menor, não causa tanto congestionamento e precisamos trabalhar de dia por causa do ruído. À noite estaríamos incomodando os moradores porque o ruído é alto”, explicou.
O restante da obra continua sendo executada durante à noite, das 23h às 05h, para que não haja interdições no trânsito. A expectativa da Rodosol é finalizar esses acessos alternativos na ponte ainda no primeiro semestre.