Asfalto da Avenida Norte Sul, em Jardim Camburi, recebeu críticas de motoristas Crédito: Eduardo Dias

Motoristas e motociclistas que sofrem com os buracos e desníveis das ruas e avenidas de Vitória terão que esperar ainda mais para ver o problema resolvido. A prefeitura tinha a previsão de começar as obras nas vias da Capital no início deste ano, mas o planejamento mudou e os reparos só devem começar a partir de maio.

Your browser does not support the audio element. Obras no asfalto de Vitória atrasam e só devem começar em maio

A mudança do cronograma foi confirmada nesta terça-feira (5), pelo secretário da Central de Serviços de Vitória, Leonardo Amorim Gonçalves. O representante da prefeitura afirmou que nenhuma empresa apresentou proposta para participar da licitação anunciada no último mês de novembro. Uma nova licitação será publicada neste mês de fevereiro. Por conta dos prazos exigidos por lei, o nome da empresa vencedora da licitação deverá ser divulgado no final de abril e as obras começariam em maio.

"A nossa programação é publicar (o novo edital) entre os dias 18 e 25 de fevereiro. Dentro de um prazo normal, a gente acredita que dentro de um prazo de 60 dias nós já teremos todo o processo finalizado e publicando o vencedor da licitação para começar a dar ordens de serviço", disse o secretário.

Trecho da avenida Maruípe, em Vitória Crédito: Luis Carlos Schaeffer

Nesta terça-feira (05) a reportagem da CBN Vitória percorreu diversas ruas da Capital e constatou os buracos e desníveis relatados pelos motoristas. As avenidas Dante Michelini, Maruípe e Nossa Senhora da Penha são as que mais recebem reclamações.

O motorista Luiz Fernando Muller dirige todos os dias pela Capital e diz que os problemas no asfalto aumentam os gastos com a manutenção do carro.

"Está muito ruim, nós vemos sempre os mesmos buracos. São sempre os mesmos buracos, nos mesmos lugares. Você tem que andar devagar e tem que desviar dos buracos. O risco é muito grande de furar um pneu ou quebrar a suspensão", reclamou o motorista.

Em uma reportagem produzida pela CBN Vitória no início de janeiro deste ano, o secretário Leonardo Gonçalves afirmou que as intervenções vão começar por regiões como Centro, Santo Antônio, Maruípe e São Pedro. As avenidas de maior fluxo da Capital, mesmo estando nessas regiões, ainda não serão contempladas. Isso porque, segundo Gonçalves, o recurso liberado da primeira etapa não seria suficiente para a intervenção em avenidas de maior movimentação de veículos, cujos processos de licitação serão abertos em sequência.

A licitação publicada em novembro estimava que a primeira etapa das obras teria um investimento de aproximadamente R$ 5,9 milhões. De acordo com o secretário, o novo edital terá valores mais altos, mas a quantia não foi confirmada.