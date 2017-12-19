Obras na Rodovia Leste Oeste, em Cariacica 2017 Crédito: Patrícia Scalzer

Apesar da promessa do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) de que o tráfego de veículos na Rodovia Leste Oeste seria liberado em dezembro, os motoristas terão que esperar mais algum tempo para poder utilizar a via que vai ligar a BR 262, em Cariacica, à Rodovia Darly Santos, em Vila Velha. Depois de 10 anos de obras, mais uma vez, o prazo para a liberação do tráfego foi alterado para fevereiro de 2018.

Na região do bairro Santa Catarina, em Cariacica, máquinas e caminhões trabalham a todo vapor, mas muito ainda precisa ser feito. Boa parte do trecho está na terra batida. No lado de Vila Velha, a obra termina na ponte sobre o Rio Marinho, que ficou pronta recentemente.

A obra da Leste Oeste teve início em 2007. A promessa do Governo do Estado era de que a Rodovia fosse concluída em dois anos. Ao longo dessa década, o DER destacou que desapropriações e intervenções não previstas inicialmente ocasionaram o atraso na conclusão da via.

Your browser does not support the audio element. Obras na Rodovia Leste Oeste atrasam e acesso de veículos só em 2018

Em reportagem à Rádio CBN Vitória em agosto deste ano, o diretor geral do DER, Enio Bergoli, afirmou que 80% da rodovia estava concluída e que até o mês de novembro o viaduto no bairro Santa Catarina estaria pronto, o que não aconteceu.

Para o motorista de carreta Francisco Barbosa, 45 anos, que enfrenta os congestionamentos da BR 262 diariamente, a liberação da Rodovia Leste Oeste seria a solução para otimizar o tempo das viagens. “Todos os dias fico preso no congestionamento da BR 262 e em São Torquato. Se a Leste Oeste já estivesse liberada, com 30 minutos chegaria ao Porto de Vila Velha. Hoje, demora mais de uma hora”, contou.

O motorista Mário Freitas, 40 anos, que tem 11 anos de profissão, diz que já perdeu a esperança de quando a Leste Oeste será inaugurada. “Desde que comecei a trabalhar com transportes que ouço sobre a Leste Oeste, isso já virou uma novela”, disse.

Quando começou a ser construída, a Leste Oeste foi orçada em R$ 70 milhões. Este ano, o valor já ultrapassa os R$ 300 milhões. Segundo o DER, a Rodovia Leste Oeste é a maior obra viária do Estado, depois da Terceira Ponte, pois vai desafogar o trânsito da Segunda Ponte e regiões como São Torquato, Jardim América, Cobi e Paul.

A reportagem solicitou entrevista com algum representante do DER, para falar sobre o novo atraso nas obras, mas a solicitação não foi atendida. Por nota, o órgão informou que o período de chuvas impossibilitou uma execução mais rápida das obras, atrasando a liberação das pistas para o tráfego neste final de ano. A previsão é que o trânsito seja liberado até o fim da primeira quinzena de fevereiro.

A nota diz ainda que, das intervenções para a implantação da rodovia, já foram feitas a ponte sobre o Rio Marinho e estão sendo construídos o Viaduto Santa Catarina e a base necessária para as pistas.

HISTÓRICO

2007 - Início das obras da Rodovia Leste Oeste, com previsão de conclusão em 2009

2009 - As obras ainda estão no início e a data da entrega foi adiada para 2015

2014 - As obras foram paralisadas por falta de recursos

2015 - Obras retomadas e nova data para conclusão da rodovia é 2017

08/2017 - DER afirma que 80% da rodovia está concluída e que em dezembro o tráfego para veículos estaria liberado