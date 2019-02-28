Quiosque na região do bairro Jardim Camburi Crédito: Eduardo Dias

A empresa responsável pela administração dos quiosques da Praia de Camburi, em Vitória, faz planos para que todos os 14 pontos comerciais da orla estejam em pleno funcionamento para o próximo verão. Para isso, a próxima meta da empresa é dar início às obras dos sete quiosques que ficam na região do bairro Jardim Camburi.

Your browser does not support the audio element. Obras em 7 quiosques de Jardim Camburi devem começar até junho

O empresário Raimundo Nonato, diretor da empresa que tem a gerência dos quiosques, afirmou que os projetos para as obras nos sete empreendimentos de Jardim Camburi serão entregues à Prefeitura até a próxima semana. A expectativa da empresa é para que as obras comecem até o mês de junho. Raimundo Nonato afirmou que estão previstas reformas nos telhados e nas partes internas dos quiosques. Depois de prontos, os quiosques serão alugados para comerciantes interessados. Não foram divulgados os valores previstos para as obras.

"Seria a substituição do telhado por um similar e esse da primeira etapa, um telhado um pouco mais reto e uma estrutura metálica, para tentar dar um pouco de unidade nessa comunicação. A parte de alvenaria seria basicamente reforma onde tem forma arredondada coloca a estrutura quadrada", disse o representante da empresa.

Após a entrega dos projetos para a prefeitura, são necessárias autorizações do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), da Capitania dos Portos e, finalmente, da Secretaria de Patrimônio da União (SPU), dando o aval para as reformas. Leonardo Krohling, presidente da Companhia de Desenvolvimento, Inovação e Turismo de Vitória (CDV), afirmou que os quiosques de Jardim Camburi terão o mesmo projeto visual da primeira metade da praia.

"Os quiosques de Jardim Camburi terão um projeto visual bem parecido com os projetos do início da praia, para que a praia tenha o mesmo padrão. A grande diferença é a questão das cozinhas. Do quiosque de 1 ao 7, as cozinhas são subterrâneas, e em Jardim Camburi não terá condição de ser", explicou o representante da prefeitura.