As obras do Parque Tecnológico de Vitória devem finalmente sair do papel. O edital para contratação da empresa que será a responsável pela construção do Centro de Inovação já foi lançado pela prefeitura da Capital e a expectativa é que a edificação comece ser erguida no início de maio.

De acordo com o presidente da Companhia de Desenvolvimento de Vitória (CDV) José Vicente Pimentel, nesta primeira etapa serão investidos cerca de R$ 6 milhões, em uma área construída de 2.098 metros quadrados, distribuídos em três pavimentos, em Goiabeiras.

Your browser does not support the audio element. Obras do Parque Tecnológico de Vitória começam em maio

“A comissão de licitações tem que definir a empresa vencedora. Feito isso, nós daremos início à construção do primeiro prédio do Centro de Inovação do Parque Tecnológico. Em tese o que está previsto é que a edificação fique pronta em 15 meses”, explicou.

O empreendimento vai atrair para aquela área empresas, universidades, pesquisadores (alunos e professores), e ficará sobre coordenação da CDV. “Esse primeiro prédio tem importância por ser uma espécie de cartão de visita do que será o resto. Então ele vai abrigar lugar para reuniões informais, startups, indústrias que estão desenvolvendo projetos inovadores tecnológicos, terão ali o primeiro apoio”, disse Pimentel.

O projeto tem sido debatido há 26 anos. Os estudos para a implantação do Parque preveem a geração de 16 mil empregos diretos em 20 anos e mais de 41 mil indiretos. Além disso, a arrecadação de impostos vai ser de R$ 18 milhões neste período.

PDU

No Plano Diretor Urbano (PDU) de Vitória, que está sendo discutido, já é prevista a destinação da área para implantação do Parque Tecnológico. Segundo a prefeitura, o uso não residencial do terreno foi aprovado em conselho formado pelo poder público e representantes de diversos setores da sociedade.