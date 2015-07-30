As obras da segunda etapa do Programa da Aceleração do Crescimento (PAC) 2, do governo federal, serão iniciadas no mês de setembro na região de Grande São Benedito e Gurigica, em Vitória. A estimativa da prefeitura é que já no final de agosto a ordem de serviço seja assinada pela empresa vencedora da licitação, a RDJ Engenharia. As obras são para infraestrutura e saneamento. Sem contratempos, tudo deve ser entregue no segundo semestre de 2017.

Seis bairros serão contemplados pelas obras do programa, sendo eles São Benedito, Bairro da Penha, Consolação, Bonfim, Itararé e Gurigica, além das comunidades Jaburu, Floresta e Engenharia. Nessas regiões, serão realizadas intervenções de infraestrutura voltadas, principalmente, para o saneamento, mas também urbanística. As informações são do assessor de projetos especiais da Secretaria de Gestão Estratégica, Sérgio Peterle.

Your browser does not support the audio element. Obras do PAC 2 começam em setembro na Capital

"Nós teremos obras relacionadas a infraestrutura e urbanização. Teremos três praças, reservatório de água no alto de São Benedito. Ele terá 1 milhão de metros cúbicos. Nessa mesma área, iniciaremos a urbanização do Parque do São Benedito, que contará com equipamentos para crianças, idosos, área administrativa, quadra poliesportiva. Por ser um programa voltado principalmente a saneamento, vamos implantar a rede coletora de esgoto, abastecimento de água e drenagem pluvial", explicou o engenheiro à Rádio CBN Vitória.

Quadras na Praça do Mirante

Na região de Gurigica, especialmente no bairro do Juburu, será realizada a urbanização da Praça do Mirante. O local vai contar com quadras. Outras praças existentes no bairro também serão reformadas. A prefeitura ainda vai realizar o alargamento da Rua da Jaqueira. Pequenas contenções e estabilização de encostas serão realizadas para dar apoio as vias e praças que serão feitas, segundo Peterle.

A segunda etapa do PAC 2, contempla ainda adutoras de água tratada com estações elevatórias que vai garantir que esse território não tenha mais intermitência no abastecimento de água. Além dessas intervenções, a prefeitura vai executar 120 módulos hidráulicos, como explica Peterle.

"Por incrível que pareça, ainda existem famílias nessas regiões que não utilizam banheiro. Identificamos essas famílias e toda a parte hidrossanitária, desde cozinha, banheiros e a coleta e a destinação final do esgoto dessas residências, vamos realizar com esses 120 módulos hidráulicos", observou.

Repasse da União em R$ 25,7 milhões

Ao todo, a segunda etapa do PAC 2 recebeu um repasse financeiro do Ministério da Cidades no valor aproximado de R$ 25,7 milhões. Esse recurso será utilizado, exclusivamente, nas intervenções físicas, ou seja, as obras de engenharia e arquitetura.

A Prefeitura de Vitória fará um aporte complementar de R$ 370 mil de trabalho social. No caso, a quantia será investida em atividades de educação ambiental nessas comunidades. A previsão é que em dois anos as intervenções sejam concluídas.

Melhores condições de saneamento

O último senso realizado pelo Instituto Brasileiros de Geografia e Estatística (IBGE) apontou que na região de Grande São Benedito e Gurigica moram cerca de 30 mil pessoas. Peterle ressalta a importância de levar condições melhores de saneamento para essa população carente, marcada por um histórico de violência e conflitos sociais.

"Essa intervenção, apesar de focar na área de esgotamento sanitário, ela traz e dá mais dignidade, mais qualidade de vida. Essas implantações de obras e apoio social faz com que essas comunidades tenham uma condição semelhante ou bem próximo da área mais baixa de Vitória. Com isso vamos reduzir casos de doença por veiculação hídrica, as crianças já não vão ficar sem espaços adequados para brincar. O próprio município poderá utilizar dessas novas áreas para desenvolver atividades sociais, de esporte, de cultura", ponderou assessor de projetos especiais da Secretaria de Gestão Estratégica.