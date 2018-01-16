Hospital Silvio Avidos, em Colatina Crédito: Brunela Alves

O Governo do Estado vai convocar uma chamada pública para um contrato de locação de imóvel para a ampliação do Hospital Sílvio Avidos, em Colatina, na Região Noroeste do Estado. A publicação do edital acontece nesta quarta-feira (16) e os proprietários terão até 15 dias para manifestar interesse em alugar o seu imóvel para o governo estadual.

Your browser does not support the audio element. Obras do novo hospital de Colatina devem ficar prontas no fim do ano

Após a escolha do local e as obras necessárias, a previsão da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) é para que a nova estrutura do hospital comece a atender a população até o fim de 2018. O contrato de locação deve ter duração de 20 anos, mas o valor estimado do investimento não foi revelado pelo Governo.

O secretário de Estado da saúde, Ricardo de Oliveira, diz que a velocidade na execução do projeto pode contribuir para que o hospital fique pronto em menos tempo.

"Esse é um processo que consegue ter velocidade entre a ideia e a implantação. No modelo tradicional, levaríamos de 6 a 8 anos para construir o hospital. Nesse processo que inventamos, conseguir ter um hospital novo, se tudo der certo, até o final desse ano", disse o secretário Ricardo de Oliveira.

De acordo com números passados pela Sesa, a área construída do Hospital Sílvio Avidos vai passar de 4.075m² para 10.878m², com o número de leitos indo de 136 para 293. Atualmente o hospital tem 16 UTIs, no novo prédio serão 40. A média de atendimentos no pronto-socorro vai passar de 85 mil por ano para mais de 112 mil.

Na avaliação do prefeito de Colatina, Sérgio Meneguelli, a ampliação do hospital de Colatina vai diminuir a quantidade de pessoas do município que precisam buscar atendimento em Vitória.

"Além desse hospital dar uma atendimento melhor à região, vai evitar que a população de Colatina e das cidades vizinhas viajem mais de 110 quilômetros", opinou o prefeito.