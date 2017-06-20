O Departamento de Estradas e Rodagem (DER-ES) deu início nesta terça-feira (20) às obras de recuperação da ES 010, em um trecho de 25 km entre o Trevo de Coqueiral e Vila do Riacho. Motoristas e moradores de comunidades vizinhas à rodovia pedem que o governo estenda as melhorias para toda a rodovia, mas o Estado diz que é preciso esperar a crise na economia passar.

Your browser does not support the audio element. Obras de recuperação da ES 010 começam em Aracruz

As intervenções em Aracruz serão executadas pelo DER, com previsão de término em oito meses. As obras preveem a restauração do pavimento e a implantação de uma nova sinalização horizontal e vertical que facilitará a condução de quem vai em direção a praias, como Barra do Riacho, Barra do Sahy, Santa Cruz e Praia Grande.

Na rodovia, a sensação dos motoristas era de que alívio pelo início das obras, mesmo que em apenas um trecho da estrada. O soldador Márcio Rodrigues diz que toda a maior parte da extensão da ES 010 sofre com buracos. "Tem muito buraco na pista, pode estourar bastante pneu. Tem muita coisa, tem que refazer o asfalto porque está feio", afirmou.

O pedreiro Zelso Garinberg diz que toda a extensão da ES 010 deveria ser recuperada. "É buraco puro. Tapa buraco hoje e amanhã está tudo aberto novamente. Você vê que em Jacaraípe, você só vê 'calombo' de tapa-buracos", disse.

Segundo o diretor geral do DER, Ênio Bergoli, o governo já contratou o projeto de reabilitação de outras partes da rodovia, como o trecho entre Nova Almeida e Jacaraípe, na Serra, o trecho entre Nova Almeida e Aracruz e de Aracruz até Regência. O início das obras, porém, depende de uma melhoria no cenário econômico.

"À medida que for melhorando as condições adversas da economia, que por consequência afeta as finanças públicas das três esferas de governo, vamos condicionando recursos para as obras que são mais caras do que os projetos", informou.