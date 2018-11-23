Obras da Vale vão gerar mais 450 empregos até 2019

Trem da Estrada de Ferro Vitória-Minas (EFVM) Crédito: Agência Vale/Divulgação

As obras de investimento ambiental da Vale , que foram anunciadas em um pacote de R$ 1,27 bilhão em agosto deste ano, contratou cerca de 580 da Grande Vitória e ainda tem previsão de 450 novas contratações entre o final deste ano e o primeiro semestre de 2019. Haverá oportunidades para profissionais diversos, como mecânicos, soldadores, caldeireiros, montadores de andaime, eletricistas, carpinteiros, pedreiros, pintores, projetistas e engenheiros.

Entre as principais obras que já estão em andamento estão a instalação de canhões de névoa no pátio de pelotas, o fechamento inferior do píer de carvão e o enclausuramento da baia de insumos da Usina 8. Nos próximos 5 anos, estão previstas diversas ações, como a instalação de quatro novas barreiras de vento e o fechamento e/ou adequação de 40 quilômetros de correias transportadoras.

Entre os serviços mais demandados para as próximas etapas, estarão a fabricação de caldeiraria e estruturas metálicas, montagem eletromecânica e obras civis. Em dezembro, a Vale vai apresentar às principais entidades empresariais do Espírito Santo as oportunidades de contratos futuros para fornecimento de materiais e serviços.

"Os setores de metalmecânica e de construção civil do Espírito Santo já se mostraram competitivos e capazes de executar obras deste porte. A Vale acompanha com atenção a participação das empresas locais no fornecimento de produtos e serviços. Em média, 55% das compras da Vale para as operações no Espírito Santo são realizadas com empresas instaladas em solo capixaba. Vamos apresentar o Plano Diretor Ambiental para que as empresas possam identificar as oportunidades de negócios e ampliar ainda mais esse índice", destaca o diretor de Sustentabilidade e Relações Institucionais da Vale, Sérgio Leite.

OBJETIVO

O Plano Diretor Ambiental de Tubarão tem o objetivo de reduzir ao máximo as emissões de poeira na Unidade Tubarão. Ele prevê ações que atendem às recomendações do Plano de Metas da Companhia Ambiental de São Paulo (Cetesb), do Instituto Estadual de Meio Ambiente ( Iema ) e dos Ministérios Públicos Estadual e Federal, focadas em tratar as fontes de emissões difusas, provenientes da movimentação de produtos e pátios, correias transportadoras, píeres e usinas.

O investimento - recorde da empresa na questão ambiental - reduzirá gradativamente as emissões difusas de poeira em 93% até 2023, considerando inventário de fontes do Iema, de 2010. Os investimentos feitos até o momento, foram investidos cerca de R$ 1 bilhão. Equipamentos e processos da Unidade Tubarão - como wind fences e precipitadores das usinas, já estão em funcionamento.

INVESTIMENTO FAZ PARTE DE ACORDO

Os investimentos feitos pela Vale fazem parte de um Termo de Compromisso Ambiental (TCA) para diminuir a poluição causada pela mineradora. O termo foi assinado em setembro pelas empresas Complexo de Tubarão, pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Seama), Iema, e pelos ministérios públicos Federal e do Estado (MPF e MPES) e estabeleceu prazos para o cumprimento das metas que vão ajudar a reduzir na emissão do pó preto na Grande Vitória em até cinco anos.