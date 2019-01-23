Obra muda trânsito e confunde motoristas no trevo da BR-101, em Viana

Mudança no tráfego confunde motoristas que passam pelo trevo da BR-101 em Viana. Motivo é interdição de trecho para construção de viaduto no local. Crédito: José Carlos Schaeffer

Motoristas que passam pelo trevo da BR-101, em Viana, enfrentam dificuldades para se adaptar às mudança no tráfego provocada pela obra de construção do viaduto no local. Muitos se confundem ao tentar seguir o trajeto, seja em direção à BR-262, BR-101 Sul ou até mesmo retornando para Vitória, apesar da sinalização instalada. O risco está em se fazer manobras na pista para acessar o caminho que o motorista deseja, mas que não percebeu as indicações com antecedência.

Para as primeiras intervenções, a concessionária Eco 101, responsável pela obra, precisou interditar parte do trevo que contempla o acesso a BR-262 para quem vem de Vitória e de Guarapari, além do retorno para esses sentidos.

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Com isso, os motoristas que vem pela BR-101 e precisam acessar a BR-262 devem se atentar a algumas mudanças: quem vem de Vitória deve entrar em um novo acesso, feito 150 metros à frente do antigo; já para os condutores que vem de Guarapari, será necessário fazer um retorno instalado de forma provisória, próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Quem precisa fazer o retorno e utilizava a antiga rotatória do trevo, agora interditada, também deve tomar um novo caminho: para o sentido Vitória, o retorno é feito em um acesso 330 metros à frente do anterior, no antigo Posto Flecha; quem precisa voltar no sentido Guarapari, deve ir até próximo a PRF.

Sinalização foi implantada após mudança no tráfego no entorno do trevo da BR-101 em Viana. Motivo é interdição de trecho para construção de viaduto no local. Crédito: José Carlos Schaeffer

De acordo com a Eco 101, o motorista que precisar sair da BR-262, vindo da região Serrana e de Viana, não enfrenta alterações significativas no trajeto.

Alguns motoristas ainda não se adaptaram às mudanças e estão se confundindo com a sinalização. O taxista Izaías Gomes, 47, se perdeu no retorno para Cariacica, de onde veio para deixar um passageiro. Ele, que estava acostumado ao antigo formato do trevo, acabou pegando o acesso para a BR-262 sem saber o caminho exato.

“A gente sabe que é pra melhoria, mas está trazendo transtorno. O retorno que seria aqui onde estou (trecho interditado) mudou e agora vou tentar achar um local apropriado para fazer o retorno”, relatou.

O taxista Izaías Gomes se confundiu com a sinalização no local. Crédito: José Carlos Schaeffer

O auxiliar de produção Luciano Guimarães, 47, morador de Viana, afirma que muitos motoristas que precisam retornar para Cariacica não estão cientes do retorno no trevo do Posto Flecha. Segundo ele, os condutores acabam subindo no sentido Viana e deixando o trânsito congestionado com retornos irregulares.

“Antes tinha uma placa avisando, tinha rotatória. Agora não tem, o pessoal está perdido. Colocaram cone, mas não tem placa avisando isso. Estão indo para Viana retornando na pista, embolando tudo na pista para voltar. De manhã está um caos ali”, disse.

O auxiliar de produção Luciano Guimarães afirma que muitos motoristas que precisam retornar para Cariacica não estão cientes do retorno no trevo do Posto Flecha. Crédito: José Carlos Schaeffer

Sobre as dificuldades relatadas pelos motoristas, a Eco 101 informou, por nota, que “as equipes estão acompanhando todas as intervenções na via, monitorando todo o fluxo e, caso seja necessário, está à disposição para fazer pequenos ajustes de modo a reduzir os possíveis impactos causados pelas obras, e que inclusive, já está reforçando a sinalização no trecho e está em contato com a prefeitura de Viana para fazer melhorias na iluminação”.

Quanto as obras no trevo, a Eco 101 informou que o viaduto que será construído vai substituir a rotatória existente no local, sendo feita uma interseção em desnível. E que após concluídas as intervenções, os veículos não precisarão mais parar para entrar ou sair da BR-101, seja no sentido Vitória x Guarapari ou Belo Horizonte.

IMPRUDÊNCIA

O superintendente da PRF no Espírito Santo, Wylis Lira, afirmou que os congestionamentos já eram esperados e que, por isso, foi solicitado à concessionária uma adequação da sinalização do local, o que está sendo feito. Sobre ações de fiscalização quanto a imprudência de alguns condutores, Lira diz que estão sendo feitas ações de monitoramento, mas que para um melhor fluxo, a educação dos motoristas é fundamental.

“Não é questão de flagrar muitas irregularidades. É que quando a viatura está presente, e infelizmente, eu não posso deixar a viatura 24 horas lá, as pessoas respeitam. Então, eles não respeitam a sinalização, não respeitam o local de obra. Eles querem respeitar a viatura, a presença policial, quando na verdade tem que ser o contrário, ele tem que respeitar em todos os momentos, independente da presença policial, até porque é um pedido da sociedade que sejam feitas melhorias naquele local”, explicou.

O superintendente da PRF-ES, Wylis Lira, diz que motoristas devem respeitar sinalização não somente com a presença policial. Crédito: José Carlos Schaeffer