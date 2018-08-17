Obra do Terminal de Itaparica deve ser concluída somente em 2019

Terminal de Itaparica está interditado desde o dia 21 de julho Crédito: Marcelo Prest

A obra para a construção de um novo telhado no Terminal de Itaparica, em Vila Velha, vai demorar pelo menos um ano e dois meses para ser concluída. A afirmação foi feita pelo secretário do Estado de Transporte e Obras Públicas (Setop), Paulo Ruy Carnelli, na manhã desta sexta-feira (17). Enquanto isso, os 45 mil usuários que dependem diariamente do serviço ainda não sabem quando poderão usar novamente o terminal.

Your browser does not support the audio element. Obra do Terminal de Itaparica deve demorar pelo menos 1 ano e 2 meses

Por conta do risco de desabamento do telhado, o terminal está interditado desde o dia 21 de julho deste ano. A Setop solicitou um estudo para saber se o terminal poderia ser utilizado após a realização de um reforço na estrutura do telhado, mas a opção foi descartada por especialistas. Por isso, um novo telhado será construído, mas o valor estimado para a obra ainda não foi divulgado.

O secretário Paulo Ruy Carnelli afirmou que ainda existe uma possibilidade para que o terminal comece a atender os usuários dentro de cinco meses, com um telhado provisório, quando o atual for retirado. No entanto, a viabilidade para essa opção ainda é estudada. A intenção da Setop é realizar as operações no terminal com o telhado provisório, ao mesmo tempo em que acontecem as obras para a construção de uma nova cobertura permanente para o local.

O prazo de um ano e dois meses foi dado porque, nas contas da Setop, serão necessários cinco meses para a remoção do telhado atual e mais nove meses entre a abertura de licitação e a construção de novo telhado.

"A burocracia do setor público é assim mesmo. A lei das licitações nos impõe cuidados que nos levam a esses prazos. Óbvio que se estivéssemos fazendo (a obra) em um ambiente privado, a gente conseguiria em uma velocidade maior, mas nós temos que respeitar esses prazos", disse o secretário.

OPERAÇÕES EM OUTROS TERMINAIS