Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Novo prazo

Obra do Cais das Artes será retomada em 2016 e deverá custar R$ 90 milhões a mais

Ao todo, já foram gastos cerca R$ 126 milhões. A previsão é que as obras do complexo cultural estejam prontas até o fim de 2018

Publicado em 04 de Novembro de 2015 às 20:47

Publicado em 

04 nov 2015 às 20:47
O Governo do Estado anunciou, na tarde desta quarta-feira (4), uma nova licitação para contratação de uma empresa que vai ficar responsável por encerrar as obras do Cais das Artes. De acordo com o secretário estadual de Transportes e Obras Públicas, Paulo Ruy, o novo contrato deve custar cerca de R$ 90 milhões. Ao todo, já foram gastos cerca R$ 126 milhões.
A previsão é que até julho de 2016 as obras sejam iniciadas e que o complexo cultural, localizado na Enseada do Suá, em Vitória, esteja pronto até o fim de 2018. Segundo Paulo Ruy, antes de abrir licitação para finalizar a construção, o Estado vai contratar uma companhia que vai fazer a gestão da obra - acompanhando e fiscalizando o empreendimento.
A estimativa é que essa empresa gestora esteja contratada dentro de 90 dias e, só depois disso, seja lançado o edital de licitação para retomada dos trabalhos no Cais das Artes. O espaço destinado a atividades culturais contará com teatro e museu. Paulo Ruy explicou o que ainda falta fazer para que o empreendimento seja concluído. 
“Há uma parte de estrutura grande ainda para fazer e depois temos que fazer acabamento e instalação de equipamentos. Provavelmente, uma estratégia que a gente deve adotar é concluir um dos dois equipamentos primeiro. Fazemos o teatro e, em seguida, o museu”, comentou.
Além da paralisação ocorrida em julho deste ano, entre 2011 e 2013 a obra também ficou parada porque a empresa responsável pela construção naquela época faliu. A obra do Cais das Artes teve início em 2010 e a previsão era que fosse entregue em 2012. 
O Cais das Artes foi projetado pelo renomado arquiteto capixaba Paulo Mendes da Rocha e será um espaço cultural com teatro e museu. Ele está sendo construído na região da Praça do Papa, em Vitória.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Chrigor Lisboa
Caso Chrigor: quais os sintomas de hemorragia digestiva?
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados