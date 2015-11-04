Obra do Cais das Artes será retomada em 2016 e deverá custar R$ 90 milhões a mais

O Governo do Estado anunciou, na tarde desta quarta-feira (4), uma nova licitação para contratação de uma empresa que vai ficar responsável por encerrar as obras do Cais das Artes. De acordo com o secretário estadual de Transportes e Obras Públicas, Paulo Ruy, o novo contrato deve custar cerca de R$ 90 milhões. Ao todo, já foram gastos cerca R$ 126 milhões.

A previsão é que até julho de 2016 as obras sejam iniciadas e que o complexo cultural, localizado na Enseada do Suá, em Vitória, esteja pronto até o fim de 2018. Segundo Paulo Ruy, antes de abrir licitação para finalizar a construção, o Estado vai contratar uma companhia que vai fazer a gestão da obra - acompanhando e fiscalizando o empreendimento.

A estimativa é que essa empresa gestora esteja contratada dentro de 90 dias e, só depois disso, seja lançado o edital de licitação para retomada dos trabalhos no Cais das Artes. O espaço destinado a atividades culturais contará com teatro e museu. Paulo Ruy explicou o que ainda falta fazer para que o empreendimento seja concluído.

“Há uma parte de estrutura grande ainda para fazer e depois temos que fazer acabamento e instalação de equipamentos. Provavelmente, uma estratégia que a gente deve adotar é concluir um dos dois equipamentos primeiro. Fazemos o teatro e, em seguida, o museu”, comentou.

Além da paralisação ocorrida em julho deste ano, entre 2011 e 2013 a obra também ficou parada porque a empresa responsável pela construção naquela época faliu. A obra do Cais das Artes teve início em 2010 e a previsão era que fosse entregue em 2012.