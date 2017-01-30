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Obra de nova sede do TRT-ES de quase R$ 200 milhões pode durar 10 anos

Depois de 24 aditamentos, o valor atualizado da construção é de R$ 197,7 milhões, R$ 89 milhões a mais que o valor inicial previsto. O aumento, segundo o órgão, é por conta de correções de erros no projeto e na execução dos serviços e de defasagem em relação à inflação

Publicado em 30 de Janeiro de 2017 às 19:35

Publicado em 

30 jan 2017 às 19:35
A obra da nova sede do Tribunal Regional do Trabalho do Espírito Santo (TRT-ES), na Enseada do Suá, em Vitória, deve ser entregue somente em 2021. Depois de 24 aditamentos, o valor atualizado da construção é de R$ 197,7 milhões, R$ 89 milhões a mais que o valor inicial previsto. O aumento, segundo o órgão, é por conta de correções de erros no projeto e na execução dos serviços e de defasagem em relação à inflação. A obra se arrasta desde 2011.
O último prazo aprovado prevê a conclusão da 3ª etapa da nova sede do TRT-ES em 16 de janeiro de 2019. No entanto, o órgão já prevê que a obra pode seguir até 2021 caso a disponibilização orçamentária para o tribunal se mantenha no patamar de 2017. Até agora, 33% da construção foram concluídos.
Obra de nova sede do TRT-ES de quase R$ 200 milhões pode durar 10 anos
A última alteração no contrato aconteceu para contratação de serviços necessários para atender à alteração do projeto de infraestrutura, por conta de erros encontrados na fundação original, segundo o TRT-ES. Com isso, os serviços contratados no 24º aditamento somam R$ 6 milhões. Em entrevista à Rádio CBN, o presidente do tribunal, desembargador Mário Ribeiro Cantarino Neto, alegou que o valor da obra ficou maior por conta de correções inflacionárias e de erros na própria obra.
“Houve um problema de fundação que teve que ser abandonada e foi feita uma nova fundação. Isso tudo foi tratado junto a Tribunal de Contas da União (TCU). Também aconteceu uma mudança das empresas que participaram dessa atividade, mas isso é uma fase que já foi ultrapassada”, disse.
Prejuízo de R$ 15 milhões
O tribunal aponta erros no projeto da fundação do prédio, feito pela empresa NBC Arquitetura e Construções, e também na execução dessa etapa da obra, que ficou a cargo da Delta Construções. O prejuízo total acumulado com os erros identificados somam R$ 15 milhões. Esse valor é referente à necessidade de descarte da fundação executada anteriormente e demais custos para sanar o problema, como contratação de perícia, sondagens e novo projeto.
A NCB Arquitetura e Construções e a Delta Construções foram procuradas pela reportagem para emitirem um posicionamento a respeito das alegações do TRT-ES. A Delta não respondeu ao e-mail encaminhado com perguntas sobre a alegação do tribunal. Já a NBC Arquitetura e Construções disponibilizou o telefone celular do arquiteto responsável pelo projeto para que ele comentasse o caso. As ligações não foram atendidas. De acordo com a empresa, o arquiteto está viajando.
Obra inflacionada
Segundo o TRT, há diversos fatores que contribuem para o aumento de valor da obra, que começou em R$ 108 milhões e, agora, é estimada em R$ 197,7 milhões. Além das contratações adicionais para complementar falhas ou omissões de projeto, o preço da obra sofre defasagem com a inflação, alega o tribunal.

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