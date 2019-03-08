Obra está parada há dois anos na Avenida Hugo Musso, Praia da Costa Crédito: Ricardo Medeiros

A paralisação de uma obra há dois anos na Avenida Hugo Musso, Praia da Costa, está causando preocupação nos moradores da região. O terreno estava sendo preparado para a construção de um edifício, mas a construtora faliu e o que ficou foi um grande buraco com água parada. Na época, o serviço de escavação atingiu o lençol freático e, por isso, o terreno está diariamente alagado. Além disso, a escavação causou rachaduras no prédio vizinho e o caso foi parar na Justiça.

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O receio de quem mora ao lado do terreno abandonado é que o local se torne um criadouro do mosquito da dengue. A dona de casa Juliana Portela ficou assustada quando viu a situação. “Moro aqui há três meses e tenho muito medo da dengue. O local virou um verdadeiro criadouro do mosquito”.

Obra com água parada preocupa moradores da Praia da Costa Crédito: Ricardo Medeiros

O aposentado Luiz Batista também se preocupa com a situação. “Já tem mais de dois anos que essa água está nesse terreno, é do lençol freático, não seca nunca. Já fizemos denúncia na prefeitura”.

De acordo com a coordenadora do setor de vigilância Ambiental da Secretaria de Saúde de Vila Velha, Marcelaine Marculano, esse terreno é monitorado semanalmente pela Vigilância Ambiental. Ela explicou que a água acumulada no local é salobra, por isso, a possibilidade de se tornar um criadouro do mosquito é mínima.

“Como essa água é salobra, ali não há, tecnicamente, a ocorrência do mosquito aedes. Mas mesmo assim, fazemos o tratamento da água”.

Marcelaine também ressaltou que essa obra parada é alvo de uma ação na Justiça. “Moradores que tiveram o prédio danificado já entraram na Justiça contra a construtora”.

Casos aumentam