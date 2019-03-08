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Risco de Dengue

Obra com água parada preocupa moradores da Praia da Costa

Nos dois primeiros meses deste ano Vila Velha registrou 616 casos de dengue. No ano passado no mesmo período foram 145 casos

Publicado em 08 de Março de 2019 às 19:38

Publicado em 

08 mar 2019 às 19:38
Obra está parada há dois anos na Avenida Hugo Musso, Praia da Costa Crédito: Ricardo Medeiros
A paralisação de uma obra há dois anos na Avenida Hugo Musso, Praia da Costa, está causando preocupação nos moradores da região. O terreno estava sendo preparado para a construção de um edifício, mas a construtora faliu e o que ficou foi um grande buraco com água parada. Na época, o serviço de escavação atingiu o lençol freático e, por isso, o terreno está diariamente alagado. Além disso, a escavação causou rachaduras no prédio vizinho e o caso foi parar na Justiça.
Obra com água parada preocupa moradores da Praia da Costa
O receio de quem mora ao lado do terreno abandonado é que o local se torne um criadouro do mosquito da dengue. A dona de casa Juliana Portela ficou assustada quando viu a situação. “Moro aqui há três meses e tenho muito medo da dengue. O local virou um verdadeiro criadouro do mosquito”.
Obra com água parada preocupa moradores da Praia da Costa Crédito: Ricardo Medeiros
O aposentado Luiz Batista também se preocupa com a situação. “Já tem mais de dois anos que essa água está nesse terreno, é do lençol freático, não seca nunca. Já fizemos denúncia na prefeitura”.
De acordo com a coordenadora do setor de vigilância Ambiental da Secretaria de Saúde de Vila Velha, Marcelaine Marculano, esse terreno é monitorado semanalmente pela Vigilância Ambiental. Ela explicou que a água acumulada no local é salobra, por isso, a possibilidade de se tornar um criadouro do mosquito é mínima.
“Como essa água é salobra, ali não há, tecnicamente, a ocorrência do mosquito aedes. Mas mesmo assim, fazemos o tratamento da água”.
Marcelaine também ressaltou que essa obra parada é alvo de uma ação na Justiça. “Moradores que tiveram o prédio danificado já entraram na Justiça contra a construtora”.
Casos aumentam
Nos dois primeiros meses deste ano Vila Velha registrou 616 casos de dengue. No ano passado no mesmo período foram 145 casos. A Grande Terra Vermelha é a região com mais notificações da doença. De acordo com Marcelaine, este ano, devido ao aumento dos casos da doença, o trabalho da equipe de Vigilância Ambiental foi reforçado nos bairros com maior incidência de dengue.

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