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Vitória

Obra altera trânsito e deixa motoristas confusos em Jardim Camburi

Moradores reclamam que com o aumento do fluxo, há mais riscos de acidentes

Publicado em 26 de Abril de 2019 às 12:32

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

26 abr 2019 às 12:32
Veículo quase bateu em ônibus em um dos cruzamentos de Jardim Camburi Crédito: Caíque Verli
Mudanças temporárias no trânsito estão gerando confusão para motoristas que passam pela avenida Munir Hilal, em Jardim Camburi, Vitória. Intervenções estão sendo feitas pela Prefeitura na rede de macrodrenagem localizada na rua José Celso Cláudio, que fica paralela à Munir Hilal e devem durar até duas semanas. 
Em virtude dos serviços no local, o trânsito foi desviado para a Munir Hilal e segundo os motoristas, falta sinalização indicando a velocidade máxima permitida e orientações aos motoristas para pararem nos cruzamentos. Com o aumento do fluxo, aumentou também o risco de acidentes.
Obra altera trânsito e deixa motoristas confusos em Jardim Camburi
Um ponto crítico fica no cruzamento com a rua Aurora de Aguiar porque os motoristas que saem dessa rua não tem visibilidade para ver os carros que passam pela Munir Hilal. A reportagem da CBN, inclusive, flagrou um carro que quase colidiu com um ônibus nesse cruzamento.
Antônio Marques pede mais sinalização em Jardim Camburi Crédito: Caíque Verli
O presidente da Associação de Moradores de Jardim Camburi, Enoque Sampaio, diz que a comunidade quer mais sinalização e a presença de agentes da Guarda Municipal para orientar os motoristas. "Falta sinalização para as pessoas entenderem que o fluxo desse espaço aumentou e que tem que andar com a velocidade menor. O pessoal vem em alta velocidade e se depara com um trânsito que não é normal nessa via"
Autônomo, Antônio Marques é um dos moradores que está com medo de acidentes no trecho. "As pessoas não respeitam o limite de velocidade e ultrapassam os 40 km/h. Alguns motoristas respeitam a faixa, mas muitos não. É perigoso porque eles não estão respeitando o limite de velocidade."
A dona de casa Ana Célia diz que se preocupa principalmente com idosos, crianças e animais. "Dependendo do horário, fica bastante complicado atravessar aqui. É muito difícil", reclama.
A Prefeitura foi procurada pela reportagem e respondeu através da Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu). A pasta garantiu que o bairro é muito bem sinalizado, com um sistema binário de trânsito e acrescentou que a Guarda Municipal vem atuando no local orientando o trânsito desde o início das obras. A reportagem, no entanto, não flagrou agentes no ponto crítico apontado pelos moradores durante a apuração dos fatos.
 

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