Veículo quase bateu em ônibus em um dos cruzamentos de Jardim Camburi Crédito: Caíque Verli

Mudanças temporárias no trânsito estão gerando confusão para motoristas que passam pela avenida Munir Hilal, em Jardim Camburi, Vitória. Intervenções estão sendo feitas pela Prefeitura na rede de macrodrenagem localizada na rua José Celso Cláudio, que fica paralela à Munir Hilal e devem durar até duas semanas.

Em virtude dos serviços no local, o trânsito foi desviado para a Munir Hilal e segundo os motoristas, falta sinalização indicando a velocidade máxima permitida e orientações aos motoristas para pararem nos cruzamentos. Com o aumento do fluxo, aumentou também o risco de acidentes.

Your browser does not support the audio element. Obra altera trânsito e deixa motoristas confusos em Jardim Camburi

Um ponto crítico fica no cruzamento com a rua Aurora de Aguiar porque os motoristas que saem dessa rua não tem visibilidade para ver os carros que passam pela Munir Hilal. A reportagem da CBN, inclusive, flagrou um carro que quase colidiu com um ônibus nesse cruzamento.

Antônio Marques pede mais sinalização em Jardim Camburi Crédito: Caíque Verli

O presidente da Associação de Moradores de Jardim Camburi, Enoque Sampaio, diz que a comunidade quer mais sinalização e a presença de agentes da Guarda Municipal para orientar os motoristas. "Falta sinalização para as pessoas entenderem que o fluxo desse espaço aumentou e que tem que andar com a velocidade menor. O pessoal vem em alta velocidade e se depara com um trânsito que não é normal nessa via"

Autônomo, Antônio Marques é um dos moradores que está com medo de acidentes no trecho. "As pessoas não respeitam o limite de velocidade e ultrapassam os 40 km/h. Alguns motoristas respeitam a faixa, mas muitos não. É perigoso porque eles não estão respeitando o limite de velocidade."

A dona de casa Ana Célia diz que se preocupa principalmente com idosos, crianças e animais. "Dependendo do horário, fica bastante complicado atravessar aqui. É muito difícil", reclama.