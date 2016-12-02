Moradores reclamam de uma obra paralisada na Avenida Hugo Musso, na Praia da Costa, em Vila Velha. O terreno, onde seria construído um condomínio, está alagado, problema que causa temor nas pessoas que moram perto do local. O medo é quando a possibilidade de proliferação do mosquito Aedes aegypti.

O morador da Praia da Costa, Eduardo Pires conta que, na última semana, passou em frente a obra e, como uma parte do tapume estava quebrada, pôde ver que o terreno está alagado em grande parte.

Your browser does not support the audio element. Obra alagada gera temor de proliferação de mosquitos da dengue na Praia da Costa

Eduardo conta que há outros canteiros de obras na mesma situação. “A preocupação é por conta da dengue. A prefeitura tem colocado que há focos constantes aqui na região por força, também, dessas obras paradas”, disse.

A pensionista Telma Fraga também é moradora da Praia da Costa. Ela teme que o local possa servir de criadouro do Aedes aegypti, principalmente porque a senhora já contraiu chikungunya.

“Eu peguei a doença em Cabo Frio, não foi aqui. Ela deixa a gente toda entrevada. Nos primeiros dias, a pessoa não consegue se mexer. Eu peguei a chikungunya em janeiro e estou sentindo dor até hoje”, comentou.

Garantia de monitoramento

O sócio-diretor da Decottignies, Henrique Decottignies, explicou que há um monitoramento constante da água acumulada na obra. Segundo Henrique, as análises são feitas quinzenalmente e mostram que água do local tem um alto teor de salinidade, o que impediria a proliferação de mosquitos. O empresário também disse que uma solução para acabar com o alagamento seria fazer um aterro, mas que a empresa está em más condições financeiras e que, por isso, essa intervenção é difícil. A Decottignies está em recuperação judicial.

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