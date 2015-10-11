Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Saúde

Obesidade é problema de Saúde Pública no Estado, diz especialista

Hábitos ruins, como o sedentarismo e a má alimentação, favorecem o surgimento de sobrepeso ou da obesidade

Publicado em 11 de Outubro de 2015 às 17:56

Publicado em 

11 out 2015 às 17:56
Os números do Brasil mostram que a obesidade já é um problema de Saúde Pública: cerca de 60% da população é obesa ou está com sobrepeso. De acordo com a endocrinologista Alessandra Casini, a realidade do Espírito Santo é muito semelhante à nacional.  Neste domingo (11) é celebrado o Dia Nacional de Prevenção à Obesidade.
- Obesidade é problema de Saúde Pública no Estado, diz especialista - CBNGAZ - 1.55s - 11-10-15.mp3
Alessandra Casini destaca que, para combater a obesidade e o sobrepeso, o mais importante é prevenir. “Primeiro, a gente tem que trabalhar a prevenção na população como um todo, criando medidas de saúde pública e de conscientização da população para que ela mantenha um peso adequado”, pontuou a médica.
Segundo a especialista, as principais causas da obesidade estão ligadas à mudança de estilo de vida. “Existem inúmeras causas para a obesidade. Sem sombra de dúvida, a principal e mais preocupante é a mudança de estilo de vida. Alimentação errada, com excesso de alimentos calóricos, e o sedentarismo”, alertou.
A obesidade é considerada um problema de saúde pública mundial, segundo Alessandra Casini. Além de hábitos ruins, a médica alerta para outros fatores que favorecem o excesso de peso, como predisposição genética daqueles que possuem familiares obesos.
Ela ressalta que é preciso ter atenção à saúde, já que a obesidade é considerada fator de risco para outras complicações. Segundo a endocrinologista, o excesso de peso é o principal indicador de evolução para o diabetes tipo 2, além de facilitar a dislipidemia e riscos cardiovasculares.
Para uma pessoa descobrir se tem sobrepeso ou se é obesa, basta calcular o Índice de Massa Corporal (IMC). Quando os valores estão entre 18,5 e 24,9, o índice é considerado normal. Entre 24,9 e 30, configura-se um quadro de sobrepeso. Acima de 30, a pessoa já é considerada obesa. Para calcular o IMC, divide-se o peso do paciente pela sua altura ao quadrado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Câmara dos EUA aprova resolução que limita poderes de Trump: os avanços na tentativa de encerrar as guerras no Irã e no Líbano
Imagem de destaque
Vias da Serra serão interditadas para confecção de tapetes de Corpus Christi
Granizo permanece intacto mesmo dois dias após tempestade em Muniz Freire
Granizo permanece intacto mesmo dois dias após tempestade em Muniz Freire

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados