As reclamações de consumidores referentes a operadoras de telefonia e plano de saúde, além de prestadores de serviços bancários, são as principais entre as demandas encaminhadas ao Procon. E o número crescente de problemas entre eles tem prejudicado o sistema judiciário brasileiro de duas formas distintas: o excesso de processos e a alta demanda na Justiça para obter algum direito que na verdade os consumidores não possuem. Essas afirmações são das Comissões de Direito do Consumidor e Direito Médico da Ordem dos Advogados do Brasil seccional Espírito Santo (OAB-ES).A advogada Daine Gonçalves Ornellas Limas, integrante dessas comissões, alerta que a falta de informação é o que tem ocasionado o problema. "É normal que as pessoas por conta da dificuldade técnica, termos, linguagens possam confundir os seus direitos, principalmente em relação ao consumidor. O acesso à informação é fundamental para que o consumidor possa discernir quando ele efetivamente pode buscar a justiça para ter seu direito satisfeito", afirmou à Rádio CBN Vitória.

Your browser does not support the audio element. OAB orienta consumidores sobre quando buscar a Justiça

A área de defesa do consumidor é a que mais tem feito crescer o número de processos desnecessários no Judiciário. Um exemplo de equívoco comum é causado pela regra de troca de produtos: muitas vezes o consumidor que compra em uma loja vai até o Judiciário porque acha que tem o direito de troca de um produto em um prazo de sete dias, mas não conseguiu realizá-lo em uma loja física. Entretanto, a regra vale apenas para compras realizadas por telefone ou internet. Ou seja, fora do estabelecimento.

Procon

Daine reforça que muito dos conflitos entre empresas e consumidores podem ser solucionados por meio do Procon. "Uma boa parte dos processos relacionados à área de consumo, que é objeto de atendimento do Procon, podem ser resolvidos pelas seções de conciliação que são promovidas e pelas próprias penalidades que cabem ao Procon estabelecer. Evitaria o acúmulo de muitos processos", orientou.

Visando diminuir esse tipo de problemas e sanar eventuais dúvidas dos cidadãos, as Comissões de Direito do Consumidor e Direito Médico tem realizado ações voluntárias nos municípios capixabas para orientar a população. Nesta sexta-feira (26), os advogados membros estiveram na Praça Duque de Caxias, em Vila Velha, com o projeto, onde 200 pessoas foram atendidas. Cartilhas didáticas foram distribuídas à população. Elas sanavam as dúvidas mais frequentes dos usuários das áreas de serviços bancários, telefonia, plano de saúde, transportes aéreo e rodoviário.

Orientação

O objetivo da ação, segundo o advogado e presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB-ES, Cássio Drumond, é mostrar ao cidadão que ele possui direitos e orientá-los. "O principal ponto nosso de atuação é na educação para o consumo. É o que temos buscado. O consumidor que tem consciência de seus direitos, vai saber escolher o melhor prestador de serviço, aquele que ofereça o melhor serviço e produto. A partir daí a busca pelo Procon, do juizado especial, do advogado de sua confiança são as dicas que damos aos consumidores para que eles tenham seus problemas solucionados", esclareceu.