OAB faz críticas a megaoperação em Vitória. Polícia contesta

A megaoperação policial realizada no bairro Jesus de Nazareth, em Vitória, nesta quinta-feira (17) recebeu críticas da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). O presidente da instituição no Espírito Santo, Homero Mafra, afirmou que a emissão do mandado de busca coletiva, que permite que a polícia entre diversas residências do bairro, é uma criminalização da pobreza. No entanto, segundo o comandante do Policiamento Ostensivo Metropolitano, coronel Alexandre Ramalho, foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão com alvos definidos previamente.

Para Homero Mafra, a emissão do mandado de busca coletiva é algo negativo dos pontos de vista jurídico e social. “O mandado de busca coletiva, da forma como foi concedido, fere todos os princípios do processo penal, viola a constituição e criminaliza a pobreza. Ninguém consegue imaginar a utilização de um instrumento como esse nos bairros nobres. Outra questão é que, quando se emite esse mandado é a mesma coisa que dizer que todos os cidadãos de Jesus de Nazareth são suspeitos de práticas de crimes. Isso é um absurdo”, afirmou.

Homero Mafra também diz que é preciso investir em um trabalho de inteligência bem feito para que se saiba exatamente o que e onde fazer buscas. O presidente da OAB do Espírito Santo também afirma que o mandado expedido aumenta as chances de violações de direitos dos cidadãos.

Já o comandante do Policiamento Ostensivo Metropolitano, coronel Alexandre Ramalho, afirmou que a ação não teve policiais entrando aleatoriamente em residências e que não aconteceram violações de direitos. “Não houve uma operação em que nós saímos chutando portas de tudo que é residência, entrando em todos os locais. Tanto é que não houve nenhuma denúncia nesse sentido da comunidade local. Nós entramos em locais que nós já sabíamos que havia a possibilidade efetiva de ter pessoas ali ligadas ao tráfico de entorpecentes”, disse.