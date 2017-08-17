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MANDADO DE BUSCA COLETIVA

OAB faz críticas a megaoperação em Vitória. Polícia contesta

presidente da OAB no Espírito Santo, Homero Mafra, afirmou que a emissão do mandado de busca coletiva, que permite que a polícia entre diversas residências do bairro, é uma criminalização da pobreza

Publicado em 17 de Agosto de 2017 às 19:46

Publicado em 

17 ago 2017 às 19:46
A megaoperação policial realizada no bairro Jesus de Nazareth, em Vitória, nesta quinta-feira (17) recebeu críticas da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). O presidente da instituição no Espírito Santo, Homero Mafra, afirmou que a emissão do mandado de busca coletiva, que permite que a polícia entre diversas residências do bairro, é uma criminalização da pobreza. No entanto, segundo o comandante do Policiamento Ostensivo Metropolitano, coronel Alexandre Ramalho, foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão com alvos definidos previamente.
Para Homero Mafra, a emissão do mandado de busca coletiva é algo negativo dos pontos de vista jurídico e social. “O mandado de busca coletiva, da forma como foi concedido, fere todos os princípios do processo penal, viola a constituição e criminaliza a pobreza. Ninguém consegue imaginar a utilização de um instrumento como esse nos bairros nobres. Outra questão é que, quando se emite esse mandado é a mesma coisa que dizer que todos os cidadãos de Jesus de Nazareth são suspeitos de práticas de crimes. Isso é um absurdo”, afirmou.
Homero Mafra também diz que é preciso investir em um trabalho de inteligência bem feito para que se saiba exatamente o que e onde fazer buscas. O presidente da OAB do Espírito Santo também afirma que o mandado expedido aumenta as chances de violações de direitos dos cidadãos.
Já o comandante do Policiamento Ostensivo Metropolitano, coronel Alexandre Ramalho, afirmou que a ação não teve policiais entrando aleatoriamente em residências e que não aconteceram violações de direitos. “Não houve uma operação em que nós saímos chutando portas de tudo que é residência, entrando em todos os locais. Tanto é que não houve nenhuma denúncia nesse sentido da comunidade local. Nós entramos em locais que nós já sabíamos que havia a possibilidade efetiva de ter pessoas ali ligadas ao tráfico de entorpecentes”, disse.
Ainda segundo o coronel Alexandre Ramalho, os mandados foram expedidos pelo Poder Judiciário a partir de informações levantadas pelo Núcleo de Repressão às Organizações Criminosas e à Corrupção (Nuroc). Ele também destacou que a população de Jesus de Nazareth colaborou com a operação policial passando informações pelo Disque Denúncia.

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