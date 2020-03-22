Efeito coronavírus
Coronavírus: OAB-ES pede suspensão de cobrança de água e luz por 3 meses
Como medida alternativa, Ordem sugere que pode ser vedado o corte no fornecimento de tais serviços, também pelo prazo de três meses
Publicado em 22 de Março de 2020 às 13:53
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