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OAB-ES estuda ação na justiça para suspender pedágio na BR 101

Ordem deve se reunir com o Ministério Público Federal (MPF) para viabilizar uma possível denúncia contra o cancelamento da duplicação da rodovia

Publicado em 24 de Julho de 2017 às 13:56

Publicado em 

24 jul 2017 às 13:56
Após anúncio de que a BR 101 não será duplicada, de acordo com a concessionária que administra a rodovia, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) seccional Espírito Santo pretende ir à Justiça contra a empresa para que algo seja feito em relação ao assunto. Segundo o presidente, Homero Mafra, uma ação para que a cobrança de pedágio seja suspensa não é descartada.
OAB-ES estuda ação na justiça para suspender pedágio na BR 101
Ainda não há detalhes de como a OAB-ES vai se posicionar judicialmente, mas pretende acionar outras entidades que também são contra o anúncio feito pela concessionária, como Federação das Indústrias (Findes) e Federação de Comércio, Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio). Mafra explica que uma reunião deve ser feita com o Ministério Público Federal (MPF) a partir desta semana.
“Não é possível aceitar o argumento de que houve uma modificação da situação econômica e continuar cobrando os mesmos valores de pedágio e não ter duplicado nada. Enfim, ter descumprido o contrato”, ressalta.
O presidente explica que está em uma viagem no Sul do Estado e, devido a isso, a posição da entidade em relação ao assunto deve ser estudada a partir de quarta-feira (24). Ele diz que as entidades não podem ficar em silêncio e que a Eco 101 erra em justificar a inviabilidade financeira e burocrática de cumprir o contrato.
“A justificativa da empresa não me parece correta. No Brasil as pessoas querem fazer capitalismo sem riscos. Isso não me parece a forma correta. Acho no mínimo estranho quando a empresa fala em repactuação, quando na verdade é uma quebra de contrato”, argumenta.
POSIÇÃO DO GOVERNO
O Governador do Estado, Paulo Hartung (PMDB), também se posicionou contra a situação e disse ter a intenção de se reunir com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) para pedir providências rápidas. A solicitação do encontro será feita pelo deputado federal Lelo Coimbra (PMDB), que estava em um velório e não pode responder sobre o assunto nesta segunda-feira (24). Demandada pela reportagem, a Eco 101 não comentou o posicionamento da OAB-ES.

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