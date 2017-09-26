Após um dia inteiro de pressões, a direção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-ES) decidiu, na noite desta segunda-feira (25), liberar a Comissão da Mulher Advogada para acompanhar o caso do assassinato da médica Milena Gottardi. Em decisão tomada na última sexta-feira (22), a vice-presidência tinha proibido a participação da comissão com o argumento de que o caso não estava relacionado com as funções institucionais da Ordem, que intervém em situações para dar amparo e assistência a profissionais da advocacia.

Your browser does not support the audio element. OAB autoriza Comissão a acompanhar caso da médica Milena

De acordo com a vice-presidente da OAB-ES, Simone Silveira, em reunião na tarde desta segunda, o Conselho Estadual da Ordem, composto por 52 membros, decidiu que todas as comissões estão liberadas para acompanhar os casos que entenderem ser de sua atribuição.

“O posicionamento da OAB é de reconhecimento da liberdade de atuação de cada comissão dentro das suas atribuições, dentro dos assuntos de sua competência, sendo desnecessária a expedição de portaria, o que apenas é exigido no caso de designação de advogados externos para acompanhar inquéritos”, destacou.

Foi feita a observação de que a Comissão da Mulher Advogada poderá acompanhar o caso, mas o foco deverá ser o problema da violência contra a mulher no Estado e os casos de feminicídio. “Temos 84 casos de feminicídio no Estado. Nosso desejo é que o assunto feminicídio tenha a abordagem ampla, irrestrita e com plano de atuação. A comissão que vai ver se atua em todos os inquéritos, em quais inquéritos pode atuar, mas que não seja uma atuação seletiva”, contou.

De acordo com Simone, Homero Mafra não participou da reunião do conselho. Ela acrescentou ainda que assinou a portaria liberando a participação da comissão, mas que ela não chegou a ser publicada, pois havia dúvidas quanto ao assunto. Ela também afirmou que foi discutido sobre a comissão atuar em todos os casos de feminicídio, e lembrou do assassinato da advogada Gabriela Silva de Jesus, 24 anos, ocorrido no dia 24 de agosto, que não está sendo acompanhado pela Comissão da Mulher Advogada. “A partir do momento que no caso de feminicídio a comissão resolve entrar, vamos precisar responder porque que a comissão não entrou naquele ou em outro caso, porque não entrou com caso da Gabriela advogada?”, indagou.

A decisão foi anunciada horas após Sindicato dos Advogados (Sindiadvogados) protocolar junto ao Conselho Federal da OAB nacional um pedido de liminar cassando a decisão da Ordem capixaba ou até mesmo uma intervenção.

A presidente da Comissão da Mulher Advogada, Flávia Brandão, disse que não vai se manifestar porque ainda não teve acesso a decisão do conselho.