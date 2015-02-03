O Rio de Janeiro continua lindo e a Boa Vista homenageia na avenida a cidade maravilhosa

Com o samba-enredo "Rio de 450 Janeiros... A Boa Vista exalta as belezas e os encantos da Cidade Maravilhosa!", a agremiação vai contar os mil encantos e a história da cidade com a ajuda de seus 1.800 integrantes distribuídos em 20 alas, cinco carros alegóricos e um tripé, e uma boa dose de criatividade e irreverência em suas fantasias.A comissão de frente promete encantar os foliões assim que entrar na avenida, cheia de mistério e surpresas. A ala coreografada que vem em frente ao abre-alas pretende inovar com uma coreografia envolvente, representando o "Rio de mar a mar". O abre-alas também quer chamar a atenção, vindo no limite máximo permitido pelo regulamento do carnaval, com 22 metros de carro acoplado.Esse carro, assim como todo o primeiro setor da Boa Vista, representará a criação do Estado da Guanabara, com a chegada de Estácio de Sá e a descoberta das maravilhas da cidade. Tudo o que é mar no Rio de Janeiro será mostrado, como garante o carnavalesco da escola, Robson Goulart, ressaltando a importância do símbolo da agremiação, a águia, que será representada na primeira alegoria. "E vocês podem esperar que será uma águia bem diferente, que nunca foi vista na avenida. Muitos movimentos e muitos efeitos. O nosso primeiro setor será a Guanabara, onde tudo que é mar será mostrado", afirmou.Mostradas as primeiras impressões da cidade ainda pouco explorada, a escola parte para o glamour da chegada da Família Real ao Brasil. Toda a transformação, não apenas do Rio de Janeiro, mas da sociedade brasileira, será retratada. Construções icônicas, como o Jardim Botânico, a Escola de Belas Artes e a Biblioteca Central, marcarão presença no desfile. "Nossa, é umas das alegorias mais bonitas que vão ser mostradas na avenida. A parte do carro que retrata o Jardim Botânico ficou bem original", antecipa.A ala das baianas é a que mais deve encantar o público, segundo aposta o carnavalesco. Os boêmios cariocas e o lado moderno das grandes noitadas da cidade, dos sambas da Lapa, os antigos cassinos, as casas de shows e os cabarés são outros destaques do desfile da Boa Vista. A atriz Beth Erthal vem representando a Belle Époque, expressão em francês que significa "bela época", em uma alusão aos tempos áureos da cidade maravilhosa. Quando quase toda a escola estiver ocupando a avenida, até o Cristo Redentor vai passar pelo Sambão. A última alegoria é uma mistura dos pontos turísticos da cidade, representando as praias, o Pão de Açúcar e o Corcovado, segundo o carnavalesco. "Nós fizemos a mistura de todos os pontos turísticos do Rio de Janeiro em um carro só. Vai ser uma alegoria irreverente, vai ter os banhistas na praia, os turistas tirando foto no Cristo Redentor, vamos fazer uma coisa bem turística, um passeio pela cidade em apenas um carro", apontou. O malandro carioca será representado na bateria, com seu terno branco de risca de giz e o tradicional chapéu panamá. Da majestade, a rainha de bateria, pode se esperar muito luxo, com o traje marcado por penas de faisões albinos, pedraria e cristais. Na ala das crianças, a presença do maior de todos os malandros da cidade, o Zé Carioca. A atriz global Viviane Araújo, musa da escola, volta à avenida para animar os foliões e trazer sorte novamente para a Boa Vista."A gente sempre procura, de um ano para o outro, fazer o melhor. Porque a gente deve isso à comunidade, ela quer ganhar, a gente é cobrado que o trabalho seja perfeito, impecável. E graças a Deus não tenho do que reclamar, temos um presidente que investe no trabalho. E fizemos um desfile criativo, irreverente para o folião brincar na avenida a vontade e a gente poder levar esse título", pontuou o carnavalesco.Os trabalhos de criação da Independentes de Boa Vista para colocar seu carnaval na avenida começou em junho e contou com mais de 30 funcionários, divididos nos barracões de alegorias e também nos de fantasia. Todo o processo contou com a ajuda dedicada e incondicional da comunidade de Cariacica. Dez pessoas vieram do Rio de Janeiro para ajudar na produção, que começa nas primeiras horas do dia e vai até a meia-noite. São meses de trabalho, com muita paixão e garra e foco em um objetivo comum: o troféu do tetracampeonato.