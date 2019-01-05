O "recado" do Papa Francisco para o Arcebispo de Vitória

Papa Francisco Crédito: Reprodução/Instagram

Na carta em que empossa Dom Dario Campos como novo arcebispo de Vitória, o Papa Francisco diz que o religioso é dotado de virtudes humanas e sacerdotais. O chefe da Igreja Católica ainda pede para que ele siga o exemplo de São Francisco de Assis e seja "solícito com os pobres mais abandonados".

O documento foi lido pelo chanceler da Arquidiocese de Vitória, padre Renato Paganini, durante a celebração de posse de Dom Dario, na Catedral Metropolitana, na manhã deste sábado (05).

A carta, escrita pelo pontífice, é chamada de bula apostólica, documento garantindo que o religioso foi eleito pelo Papa Francisco. Ela é datada de 7 de novembro de 2018, dia que Dom Dario foi nomeado.

"Na vida, como também no labor pastoral, segue diligentemente o exemplo de São Francisco de Assis, que de modo verdadeiramente especial, foi solícito com a criação e com os pobres mais abandonados", orientou o Papa Francisco ao arcebispo, que é franciscano da Ordem dos Frades Menores.

O Papa pede que o arcebispo reze pelos fieis da Arquidiocese e os estimule a seguir o caminho de Jesus Cristo.

"Tu, porém, venerável irmão, que até agora estivesse à frente da Igreja de Cachoeiro de Itapemirim e aí exercesse prudentemente os ministérios episcopais, dotado que és com virtudes humanas e sacerdotais, nos pareceu apto, pessoa a quem possamos confiar, este grave ofício", escreveu o pontífice a Dom Dario.

Leia o texto

"Ao venerável irmão Dario Campos, até agora bispo de Cachoeiro de Itapemirim - ES, transferido para a Igreja Metropolitana de Vitória do Espírito Santo, saúde e bênção apostólica. Ungido e enviado pelo Espírito Santo, Jesus Cristo começou a evangelizar os pobres e a pregar o tempo da graça do Senhor. Esta tarefa, precisamente, Ele deu aos apóstolos e aos seus sucessores.

Nós, no entanto, constituídos no cargo de Pedro, no momento presente, exercemos o cuidado de todo o rebanho do Senhor e nos empenhamos em lhe prover pastores idôneos. Depois que o venerável irmão Dom Luiz Mancilha Vilela, dos sagrados corações, abdicou do seu cargo da Arquidiocese de Vitória do Espírito Santo, foi oferecida pelo seu legítimo antecessor, nós nos apressamos em colocar-lhe à frente um novo bispo para que esta Igreja não sofra nenhum prejuízo. Tu, porém, venerável irmão, que até agora estivesse à frente da Igreja de Cachoeiro de Itapemirim e aí exercesse prudentemente os ministérios episcopais, dotado que és com virtudes humanas e sacerdotais, nos pareceu apto, pessoa a quem possamos confiar, este grave ofício.

Aceito, portanto, o parecer da Congregação para os Bispos e, em razão do nosso poder apostólico, nós o constituímos arcebispo metropolitano de Vitória do Espírito Santo, dados os direitos e obrigações que se referem ao mesmo cargo segundo o direito canônico.

De maneira conveniente, comunicarás ao clero e ao povo esta tua eleição e destinação para que te conheçam como legítimo pastor, te recebem com toda boa obra e especialmente te ajudem com suas orações no teu empenho apostólico a ser realizado. Finalmente, te aconselhamos venerável irmão a que, confiando inteiramente a Deus, com auxílio da Virgem Maria, intercedas junto a Deus pelas ovelhas a te confiadas e as exortem a seguirem com confiança e fidelidade o Divino Mestre e a carregarem com suave jugo dos teus Mandamentos, porque Ele é misericordioso e restaura com a tua graça todos os que trabalham e estão sobrecarregados.

Na vida, como também no labor pastoral, segue diligentemente o exemplo de São Francisco de Assis, que de modo verdadeiramente especial, foi solícito com a criação e com os pobres mais abandonados.

Dada em Roma, junto de São Pedro, no dia 7 do mês de novembro do ano do Senhor de 2018, sexto do nosso pontificado.