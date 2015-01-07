O que é melhor: pagar IPVA e IPTU à vista ou a prazo?

Passadas as festas e as férias de fim de ano, é chegada a hora de lidar com as obrigações tributárias como IPTU e IPVA, impostos incidentes sobre o imóvel e o carro, respectivamente, que, em todo início de ano, batem a porta do contribuinte. E surge a dúvida para o consumidor: devo pagar os impostos à vista ou parcelar as tarifas para pesar menos no bolso?O economista Pedro Henrique Trindade afirma que a escolha depende de cada caso e que é preciso que a família analise suas finanças. "Para uma família que já está endividada e paga juros mais caros como cheque especial, cartão de crédito, o melhor é parcelar o IPTU e IPVA, porque não incide juros no parcelamento. Ela, então, consegue destinar um pouco mais de recursos para pagar as dívidas que cobram juros mais altos. No caso de uma família com finanças saneadas, ou seja, que não tem dívidas, ela pode usufruir do desconto desses dois impostos", afirmou.

Esses descontos são uma forma que as instituições encontram para estimular o pagamento dos tributos por parte dos contribuintes, segundo Pedro. "O IPTU é um tributo que tem um índice de inadimplência bastante elevado. Então, é a forma que os municípios utilizam para estimular que o contribuinte faça o pagamento do tributo, logo no início do período, concluindo essa tarefa. É interessante para o município receber o quanto antes e para o contribuinte, é interessante usufruir do desconto", explicou. A autônoma Alaíde Maria Bermudes, 58 anos, é uma das contribuintes que paga os dois impostos em cota única para aproveitar o desconto. "Primeiro lugar, porque eu tenho condições de pagar à vista. Em segundo, é mais cômodo ir ao banco apenas uma vez. E também tem o desconto que eles dão. Eu já sei que vai vir essa dívida, então, já me preparo, deixo separado esse dinheiro. Já vou juntando, guardando, para não acumular dívidas", afirmou.Como há variações mínimas entre os valores cobrados anualmente por esses tributos, o economista Pedro Henrique Trindade indica que a melhor forma é fazer como dona Alaíde e se planejar, já que é um gasto fixo, cobrado todo início de ano, e que, portanto, o contribuinte consegue saber quanto isso representa de impacto na parcela da renda familiar.O pagamento de impostos é obrigatório. Portanto, se você atrasar ou deixar de pagar, haverá multa e incidirão juros sobre essa dívida. No pior do casos, o nome pode ficar sujo, já que a pessoa corre o risco de ser inscrita na dívida ativa por parte do município, que é o órgão credor no caso do IPTU, ou do Estado, no caso do IPVA.