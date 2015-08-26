O perfil do Homem-Aranha, bandido que ataca apartamentos em Vitória

A Polícia Civil começou a traçar o perfil e o modo de agir do criminoso conhecido como Homem-Aranha e acusado de edifícios no bairro Jardim da Penha, em Vitória. Só nos últimos 20 dias, a Delegacia da Polícia Civil de Goiabeiras, que atende a região de Jardim da Penha, registrou cinco boletins de ocorrência relatando invasão em prédios.

O bandido, caracterizado pela maioria das vítimas como negro, alto e magro, sobe rapidamente nas residências, em uma ação que não demora mais de 15 minutos. Segundo o delegado Leonardo Ávila, os prédios invadidos apresentam a mesma natureza: sem câmeras de segurança e vigias noturno, com três a quatro andares. Os apartamentos do primeiro e segundo andar, de acordo com informações da Polícia, têm grades nas janelas e, por isso, são mais seguros.

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"Nessas grades, o bandido se apoia para conseguir subir no terceiro e quarto pavimento, andares mais vulneráveis porque as janelas raramente têm proteção. Então, a ação, pelo que parece, é audaciosa, mas simples. Ele sobe na grade da portaria do prédio, da portaria ele pula para a grade do primeiro andar, do primeiro para o segundo, do segundo vai para o terceiro, e assim por diante", relata o delegado.

Conselhos

O delegado aconselha a sempre dormir com a janela fechada e a não deixar objetos de valor expostos nos cômodos da casa. A omissão de moradores prejudica a investigação, alerta o delegado.

"É muito disse-me-disse. Ninguém nunca vê, é sempre 'alguém que comentou', mas esse alguém nunca aparece para a polícia. Precisamos da ajuda da população para montar um retrato falado, por isso, procurem a Delegacia", orienta ele.

As primeiras informações, conforme relato de testemunhas à Polícia, revelam que o Homem-Aranha é acobertado por uma outra pessoa, que espera o criminoso dentro de um carro estacionado nas proximidades dos prédios que são alvos do ladrão.

Orientações da Polícia

Grades nas janelas

Caso perceba que seu prédio apresente essas fragilidades (falta de câmeras de segurança e vigias noturnos), coloque grades nas janelas e evite dormir com elas abertas.

Objetos de valor

Não deixe dinheiros e objetos de luxo em locais expostos dentro de casa para não atrair o criminoso. Guarde tudo isso em cofres trancados.

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