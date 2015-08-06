'O grande calo é o custo', diz pediatra sobre vacina da meningite B

Comercializada desde abril em clínicas particulares, a vacina contra meningite B gerou polêmica pelo Pais. As reclamações ocorrem em torno, principalmente, com relação ao preço do imunizador. Ele é aplicado em duas doses e cada um custa, em média, R$ 600 cada uma. O questionamento que fica é se a procura pela vacina é um exagero ou não, tendo em vista que não há uma epidemia da doença no país.

Gustavo Carreiro Pinasco, professor de Pediatria da Emescan, explica que a vacina preveni uma doença altamente contagiosa, transmitida pelo simples contato com uma pessoa infectada pela bactéria meningococo B. O bacilo é responsável por apenas 20% de todas as meningites, quando são analisadas todas as faixa etárias. Por outro lado, é responsável pelo contágio de 50% das crianças no primeiro ano de vida. A letalidade também é representada por um índice preocupante: 30% das crianças atingidas vão a óbito e grande parte dos sobreviventes pode ter sequela.

Your browser does not support the audio element. O grande calo é o custo, diz pediatra sobre a vacina da meningite B

Professor Pinasco fez uma breve análise quanto às incertezas em torno da busca pela vacina.

"A vacina para meningococo B vem suprir uma necessidade causada pela vacinação da meningococo C. Essa última, cobre um sorotipo, um tipo de causador de meningite que era o principal. Com a vacinação e a redução do aparecimento dessa doença, fica emergente o segundo tipo, o meningococo B. A vacina, então, vem diminuir esse risco de ter a doença, de vir a óbito ou ter sequelas no sistema neurológico para a vida toda. O grande calo é o custo, por isso o questionamento. Mas, é prevenção. É o aquele caso, depois que o seu filho tiver meningite B, você vai pensar: 'poxa podia ter vacinado'", argumentou.

No Brasil, a meningite provocada pelo meningococo B atinge principalmente crianças de até dois anos de idade. Segundo dados do Ministério da Saúde, referentes ao ano anterior, das 2.740 pessoas contaminadas pela meningite bacteriana no Brasil, 146 (5,3%) foram vítimas da meningite B. Ao fim, foram 23 mortes no ano. Cerca de 70% dos casos de meningite se devem ao sorogrupo C, que tem vacina disponível no SUS.

Imunocomprometidos devem ser vacinados

A vacina para o meningococo B é indicada dos 2 meses de vida até os 50 anos. O professor e pediatra ressaltou que, principalmente, os imunocomprometidos devem tomá-la. Ou seja, pessoas que já têm uma doença que as façam com que tenham uma imunidade baixa, como as crianças prematuras ou expostas ao HIV, por exemplo.