O futuro do mundo está na "Internet das Coisas", diz entrevistado

O mundo digital e o mundo físico intimamente conectados e fazendo com os problemas e as situações do dia a dia sejam solucionadas com apoio dos mecanismos da internet. Em entrevista à Rádio CBN, o vice-Presidente da Google Inc e Presidente do Google Brasil, Fábio Coelho, explica como a “Internet das Coisas” é capaz de influenciar positivamente no cotidiano das famílias com soluções práticas e inovadoras proporcionadas pela revolução digital.

O Presidente, que é capixaba, conta ainda como as redes contribuem com a formação de ambientes educacionais digitais e auxiliam no trabalho de professores e aprendizado dos alunos. Já em funcionamento em oito estados, o projeto “Google Apps para Educação” facilita na interação entre professores e alunos, organização de agendas e encontros grupos e salas para discussão de assuntos educacionais. O projeto, que permite ao usuário acessar o conteúdo por meio de computadores ou smartphones, deve chegar ao Espírito Santo até o ano que vem, segundo Fábio.