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Encontro de Lideranças

O futuro do mundo está na "Internet das Coisas", diz entrevistado

O Capixaba a frente de uma das empresas de maior valor do mundo, Fábio Coelho, que participou do 10 Encontro de Lideranças da Rede Gazeta, acredita que o futuro está na "Internet das Coisas"

Publicado em 21 de Novembro de 2015 às 14:53

Publicado em 

21 nov 2015 às 14:53
O mundo digital e o mundo físico intimamente conectados e fazendo com os problemas e as situações do dia a dia sejam solucionadas com apoio dos mecanismos da internet. Em entrevista à Rádio CBN, o vice-Presidente da Google Inc e Presidente do Google Brasil, Fábio Coelho, explica como a “Internet das Coisas” é capaz de influenciar positivamente no cotidiano das famílias com soluções práticas e inovadoras proporcionadas pela revolução digital.
O Presidente, que é capixaba, conta ainda como as redes contribuem com a formação de ambientes educacionais digitais e auxiliam no trabalho de professores e aprendizado dos alunos. Já em funcionamento em oito estados, o projeto “Google Apps para Educação” facilita na interação entre professores e alunos, organização de agendas e encontros grupos e salas para discussão de assuntos educacionais. O projeto, que permite ao usuário acessar o conteúdo por meio de computadores ou smartphones, deve chegar ao Espírito Santo até o ano que vem, segundo Fábio.
Entrevista - Fabio Coelho Vice Presidente Google -21-11-2015

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