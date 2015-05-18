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AVALIAÇÃO DE GESTÃO

O entrevistado desta tarde é o prefeito de Cachoeiro, Carlos Casteglione

O petista estará no estúdio para responder as perguntas dos jornalistas convidados e dos ouvintes, ao vivo, a partir das 15h30; envie sua participação pelo WhatsApp ou Torpedo SMS no número 99963-9525, ou no telefone: 3223-5911.

Publicado em 18 de Maio de 2015 às 14:51

Publicado em 

18 mai 2015 às 14:51
Hoje, no CBN Cotidiano, você continua acompanhando a série "Avaliação da Gestão". Nesta segunda-feira (11), às 15h30, o sabatinado será o prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Carlos Casteglione (PT). Ele estará no estúdio para responder as perguntas dos jornalistas convidados e dos ouvintes.
Mais de 83,8% dos entrevistados pelo Instituto Futura acreditam que o prefeito não vai cumprir as promessas feitas. Na opinião de 11,5% dos moradores, o prefeito vai conseguir cumprir o que prometeu até o fim do mandato. Outros 4,8% não souberam ou não responderam a essa pergunta.
Para 83,8%, Casteglione não cumprirá promessas
Envie sua participação pelo WhatsApp ou Torpedo SMS no número 99963-9525, ou no telefone do estúdio: 3223-5911.
Reeleito por 51,79% dos eleitores nas últimas eleições municipais, o prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Carlos Casteglione (PT), chega à metade de seu segundo mandato avaliado como ótimo ou bom por apenas 9,8% dos entrevistados pelo Instituto Futura, a pedido de A GAZETA. O percentual de pessoas que consideram o petista ruim ou péssimo é de 66,5%, enquanto 21,8% o apontam como regular.
66,5% dos entrevistados avaliam Casteglione como ruim ou péssimo
Os dados fazem parte da nova rodada da série “Avaliação da Gestão”, e devolvem a Casteglione o título de prefeito com menor percentual de aprovação desde que a série foi criada, em 2010. Em 2013, o prefeito de Cachoeiro já havia atingido essa marca negativa – na época, 17,6% aprovavam o prefeito (soma dos índices bom e ótimo), contra 38,2% de reprovação (soma de ruim e péssimo).

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