O entrevistado desta tarde é o prefeito de Cachoeiro, Carlos Casteglione

Hoje, no CBN Cotidiano, você continua acompanhando a série "Avaliação da Gestão". Nesta segunda-feira (11), às 15h30, o sabatinado será o prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Carlos Casteglione (PT). Ele estará no estúdio para responder as perguntas dos jornalistas convidados e dos ouvintes.

Mais de 83,8% dos entrevistados pelo Instituto Futura acreditam que o prefeito não vai cumprir as promessas feitas. Na opinião de 11,5% dos moradores, o prefeito vai conseguir cumprir o que prometeu até o fim do mandato. Outros 4,8% não souberam ou não responderam a essa pergunta.

Your browser does not support the audio element. Para 83,8%, Casteglione não cumprirá promessas

Envie sua participação pelo WhatsApp ou Torpedo SMS no número 99963-9525, ou no telefone do estúdio: 3223-5911.

Reeleito por 51,79% dos eleitores nas últimas eleições municipais, o prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Carlos Casteglione (PT), chega à metade de seu segundo mandato avaliado como ótimo ou bom por apenas 9,8% dos entrevistados pelo Instituto Futura, a pedido de A GAZETA. O percentual de pessoas que consideram o petista ruim ou péssimo é de 66,5%, enquanto 21,8% o apontam como regular.

Your browser does not support the audio element. 66,5% dos entrevistados avaliam Casteglione como ruim ou péssimo