'O coração sangra', diz tia sobre sentimento de familiares do adolescente que matou representante comercial

O adolescente de 16 anos que confessou o assassinato do representante comercial Alecsandro José da Silva, morto a tiros no Bairro de Fátima, na Serra, na noite de segunda-feira (27), foi descrito por parentes como um menino estudioso e de uma família bem estruturada financeiramente. Segundo esses parentes, o jovem teve a vida transformada, há cerca de dois anos, por causa das más companhias e do uso de drogas. O rapaz tentou roubar a caminhonete Hilux da vítima.

Alecsandro havia acabado de chegar em um restaurante para jantar com a família, em comemoração ao aniversário de uma das filhas, que completou quatro anos. Ele reagiu ao assalto. Ao ser apreendido, o adolescente demonstrou frieza ao confessar o ato criminoso e informou que não se arrependia. Chegou a dizer que era matar ou morrer. Mas, uma tia do menor infrator, que não pode ser identificada por conta do Estatuto da Criança e do Adolescente, afirma que nem sempre o garoto teve este comportamento.

O adolescente, filho único, perdeu o pai aos oito anos de idade, por causa de em um acidente automobilístico. O garoto tinha o costume de ajudar a mãe no trabalho, em um negócio do ramo alimentício, e era muito ligado à família. Entretanto, há aproximadamente três anos, o jovem começou a usar drogas e a se envolver com pessoas de má índole. A tia acredita que estes sejam os motivos do menor ter entrado para o mundo do crime.

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A família, de acordo com a mulher, está transtornada com o fato envolvendo o rapaz. A mãe dele precisou tomar medicação, após o filho ser apreendido pela polícia.

"A gente se coloca no lugar da pessoa, no sofrimento da outra família. A perda é muito difícil. É muito triste. O coração sangra. Nossos jovens estão sendo arrastados para a vida do crime porque eles querem ostentação. Os valores de família estão sendo perdidos, por isso está acontecendo toda essa violência. Eu sei que ele está errado, eu o amo demais, rezo por ele todos dias. É por ele e pela outra família que estamos sofrendo", declarou à Rádio CBN Vitória.

Seis passagens por delegacias

O menor informou em depoimento às autoridades, nesta terça-feira (28), que o roubo da caminhonete foi encomendado por R$ 5 mil. Ele lucraria R$ 2 mil com o crime. O rapaz, que é pai de um menino de apenas 10 meses, já tinha seis passagens pela polícia.

A primeira é de março de 2013, por posse e uso de maconha. A segunda ocorreu em fevereiro do ano passado por tráfico de entorpecentes, quando ele foi apreendido com 19 buchas de maconha e um simulacro de arma de fogo. Um mês depois o jovem retornou à delegacia, por porte ilegal de arma de fogo, quando tinha 15 anos de idade. Nesta ocasião, o adolescente foi apreendido com um revólver calibre 38 municiado e uma porção de maconha.

Em junho, também no ano passado, o garoto esteve novamente em uma delegacia por tráfico de drogas. Seis buchas de maconha foram encontradas com o jovem. Tempo depois, em setembro, o adolescente foi flagrado, mais uma vez, com um simulacro de arma de fogo.

A última passagem registrada ocorreu em novembro, quando ele foi apreendido pela segunda vez, no mesmo ano, portando uma arma. Na ocorrência, a polícia cita que "o menor infrator já é bastante conhecido pelas guarnições do 6º Batalhão da Polícia Militar, devido a vários ilícitos", conforme descrição de um boletim.

A tia do menor afirma que todas essas ações deixaram a família abalada, mas que a apreensão do sobrinho, por infração análoga a latrocínio, é o "fundo do poço". "Toda essa situação nos entristece. Você não quer ver um dos seus filhos metido com a criminalidade. Isso que ocorreu foi o fundo do poço. Nunca faltou nada vida dele", desabafou a mulher.

Total de internações

O garoto cumpriu, ao todo, 61 dias de internação por causa das passagens pela polícia. A primeira vez, foi em 2013, quando o menor cumpriu medida de internação provisória, durante 38 dias, pelo ato infracional análogo ao crime de roubo. Ele foi liberado por meio de alvará expedido pela Justiça.

No ano passado, ele também cumpriu outra medida de internação provisória, ao longo de 23 dias, por ato infracional relativo a porte ilegal de arma e receptação. Após isso ele também foi liberado por meio de alvará. As informações são do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases).

Desta vez, o adolescente de 16 anos foi encaminhado ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase), onde permanecerá aguardando decisão judicial, que será proferida ainda nesta semana. Isso vai determinar o encaminhamento dele para uma das Unidades de Internação do instituto. O tempo máximo de internação é de três anos.