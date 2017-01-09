O caminho do enfrentamento às mudanças climáticas e a crise hídrica do Estado

Durante três meses, nossa equipe de reportagem percorreu 3.600 quilômetros, gravando matérias em 16 municípios do Espírito Santo. De norte a sul do Estado, ouvimos mais de 50 produtores, pesquisadores e especialistas. Avaliamos os erros que cometemos ao longo da história. Erros que o engenheiro ambiental do Instituto Terra Henrique Lobo resume bem.
“Tem 10 mil anos que nós estamos devastando a terra. O que nós fizemos foi uma degradação ambiental. Nós degradamos o solo. Nós desmatamos, nós queimamos muito. Mais de 50 anos fazendo queimadas. E com isso o solo ficou tão vitrificado que a gota d’água, quando bate no solo, não infiltra mais. Ela bate sobre o solo e escorre.
ESPECIAL - GABRIELA RIBETTI - A FORÇA DO AGRONEGÓCIO - MATÉRIA 7 - 4.36s - 09-01-17.mp3
Para o presidente do Fórum Capixaba de Comitês de Bacias, Elio de Castro, essa degradação ambiental trouxe sérios prejuízos aos rios capixabas.
“Eu tenho cunhado um termo que é “Rio Sanfona”. O fole abre e fecha. Hora o rio está com uma vazão muito baixa e aí você tem uma chuva em grande quantidade, que eleva a vazão a níveis estratosféricos. O que aconteceu? É que a água não ficou retida no solo”.
E vieram também as mudanças climáticas, como observa o professor da Ufes Luiz Fernando Schettino.
“Nós estamos passando por uma mudança no clima. Na minha opinião é uma mudança que tende a permanecer e gradativamente ir se demonstrando os extremos do aquecimento global. Onde está chovendo menos, vai chover menos, onde chove mais, vai chover mais. E, consequente, desenha um novo cenário. E o Espírito Santo, que já tem 28 municípios ligados à Sudene, administrativamente, terá essa região ampliada. Prova disso é essa seca terrível que atingiu a Grande Vitória, o Sul do Estado e a região Serrana.”
Segundo Henrique Lobo, existem estudos apontando redução de 20% no volume de chuvas. Serão períodos prolongados de seca e chuvas concentradas, provocando enchentes. Diante desse quadro, o coordenador de Meteorologia do Incaper, José Geraldo Ferreira da Silva, acredita que as mudanças serão essenciais.
“Se houver realmente o aquecimento global, como se tem falado, de aumento de temperatura, redução de chuva, isso vai exigir que nós mudemos nosso comportamento. Como cidadão, como indústria e como agricultura.”
Na opinião de Henrique Lobo, tudo passa pela recuperação das nascentes, com o reflorestamento e preservação das matas no topo dos morros. Mas Schettino avalia que essas mudanças só serão possíveis com tecnologia e conhecimento. O homem do campo precisa ser capacitado para gerenciar a propriedade de forma sustentável.
Os especialistas destacam que o consumo de água no Espírito Santo cresce a cada dia enquanto a oferta diminui. Daí a importância de gerenciar o uso da água. Élio de Castro aponta para a relevância dos comitês de bacias nesse sentido e defende a cobrança pelo uso da água.
“Por que a cobrança pelo uso da água? Porque com a cobrança nós fazemos duas tarefas: conseguimos racionalizar o uso, porque quando você paga, você gasta com mais critérios. Aí meche no manejo da irrigação... O Espírito Santo, na região Sudeste, é o único Estado que não cobra pelo uso da água”.
O futuro hídrico do nosso Estado depende que todas essas mudanças ocorram o mais rápido possível, como destaca Schettino. “É urgente que a gente tome essas atitudes. Não podemos esperar mais. As práticas rurais precisam ser pensadas cada uma delas. Se isso for feito, teremos água, floresta, desenvolvimento. Se não for feito, pagaremos um preço por isso”, finaliza.