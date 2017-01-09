O caminho do enfrentamento às mudanças climáticas e a crise hídrica do Estado

Durante três meses, nossa equipe de reportagem percorreu 3.600 quilômetros, gravando matérias em 16 municípios do Espírito Santo. De norte a sul do Estado, ouvimos mais de 50 produtores, pesquisadores e especialistas. Avaliamos os erros que cometemos ao longo da história. Erros que o engenheiro ambiental do Instituto Terra Henrique Lobo resume bem.

“Tem 10 mil anos que nós estamos devastando a terra. O que nós fizemos foi uma degradação ambiental. Nós degradamos o solo. Nós desmatamos, nós queimamos muito. Mais de 50 anos fazendo queimadas. E com isso o solo ficou tão vitrificado que a gota d’água, quando bate no solo, não infiltra mais. Ela bate sobre o solo e escorre.

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Para o presidente do Fórum Capixaba de Comitês de Bacias, Elio de Castro, essa degradação ambiental trouxe sérios prejuízos aos rios capixabas.

“Eu tenho cunhado um termo que é “Rio Sanfona”. O fole abre e fecha. Hora o rio está com uma vazão muito baixa e aí você tem uma chuva em grande quantidade, que eleva a vazão a níveis estratosféricos. O que aconteceu? É que a água não ficou retida no solo”.

E vieram também as mudanças climáticas, como observa o professor da Ufes Luiz Fernando Schettino.

“Nós estamos passando por uma mudança no clima. Na minha opinião é uma mudança que tende a permanecer e gradativamente ir se demonstrando os extremos do aquecimento global. Onde está chovendo menos, vai chover menos, onde chove mais, vai chover mais. E, consequente, desenha um novo cenário. E o Espírito Santo, que já tem 28 municípios ligados à Sudene, administrativamente, terá essa região ampliada. Prova disso é essa seca terrível que atingiu a Grande Vitória, o Sul do Estado e a região Serrana.”

Segundo Henrique Lobo, existem estudos apontando redução de 20% no volume de chuvas. Serão períodos prolongados de seca e chuvas concentradas, provocando enchentes. Diante desse quadro, o coordenador de Meteorologia do Incaper, José Geraldo Ferreira da Silva, acredita que as mudanças serão essenciais.

“Se houver realmente o aquecimento global, como se tem falado, de aumento de temperatura, redução de chuva, isso vai exigir que nós mudemos nosso comportamento. Como cidadão, como indústria e como agricultura.”

Na opinião de Henrique Lobo, tudo passa pela recuperação das nascentes, com o reflorestamento e preservação das matas no topo dos morros. Mas Schettino avalia que essas mudanças só serão possíveis com tecnologia e conhecimento. O homem do campo precisa ser capacitado para gerenciar a propriedade de forma sustentável.

Os especialistas destacam que o consumo de água no Espírito Santo cresce a cada dia enquanto a oferta diminui. Daí a importância de gerenciar o uso da água. Élio de Castro aponta para a relevância dos comitês de bacias nesse sentido e defende a cobrança pelo uso da água.

“Por que a cobrança pelo uso da água? Porque com a cobrança nós fazemos duas tarefas: conseguimos racionalizar o uso, porque quando você paga, você gasta com mais critérios. Aí meche no manejo da irrigação... O Espírito Santo, na região Sudeste, é o único Estado que não cobra pelo uso da água”.