Grávida | Gestante | Maternidade Crédito: Pixabay

O número de partos normais vem aumentando no Espírito Santo nos últimos anos, mas a quantidade de cesáreas ainda é bem maior que o recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), principalmente na rede privada. O percentual indicado é de 15%. No entanto, 61% dos partos realizados no Estado em 2017 foram cesarianas.

Your browser does not support the audio element. Números de cesáreas no ES ainda é considerado alto, segundo OMS

Considerando apenas os partos realizados na rede privada do Espírito Santo, o número sobe para 82%. Já na rede pública, o percentual é de 50%, número também bem acima da média recomendada pela Organização Mundial de Saúde.

De acordo com o diretor Financeiro da sociedade de ginecologia e obstetrícia do ES, Henrique Zacharias Borges Filho, há hospitais no Estado em que os índices de cesáreas chegam a totalidade dos partos. “Depende do hospital. Varia de 100% até em torno de 70%, o número de cesarianas.”

Ele explica que as cesáreas oferecem 4 vezes mais riscos de complicações na hora do parto e que por isso não é recomendado que se façam essas cirurgias sem necessidade médica, quando o parto normal é a hipótese mais adequada.

Entre as possíveis complicações de uma cesárea estão hemorragia, placenta acreta, que é quando a placenta fica presa ao útero após o parto e dificuldade na amamentação.

Nos últimos cinco anos, o Espírito Santo vem reduzindo o percentual de cesáreas tanto na rede pública quanto na privada. Enquanto o índice alcançou 61% em 2017, em 2013 o percentual era ainda maior: 66%.

Para auxiliar as mães a fazerem a escolha mais apropriada para elas na hora do parto, Henrique Zacharias Borges Filho indica o Projeto Parto Adequado, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que tem o objetivo de identificar modelos inovadores e viáveis de atenção ao parto e nascimento que valorizem o parto normal e reduzam o percentual de cesarianas sem indicação clínica na saúde suplementar. O projeto é oferecido nas redes pública e privada.

Monitoramento online

O Ministério da Saúde criou um sistema de monitoramento online para acompanhar a quantidade de partos cesáreas nos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS). O objetivo é diminuir o número desses procedimentos.