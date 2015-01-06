Número de turistas em Vila Velha aumenta em 15% durante o verão

"Essa concentração no verão se dá em razão das nossas praias, é natural, mas isso vai se potencializando. O poder de renda do brasileiro melhorou, ele viaja muito mais: quando não tem opção para ir para fora do país, passa a buscar os endereços nacionais, e Vila Velha tem um atrativo muito grande em relação à sua beleza natural", aponta.Para orientar o turista que chega à cidade nesse período, a Prefeitura de Vila Velha disponibilizou um guia turístico, que traz mapas e dicas de visitação que vão além das praias, contemplando também locais para prática de esportes náuticos, esportes radicais, ecoturismo, agroturismo, o Polo da Glória, além dos dois pontos turísticos mais visitados do Estado: o Convento da Penha e a fábrica de chocolates Garoto. O material está disponível no site da prefeitura (www.vilavelha.es.gov.br) e também foi distribuído em agências de viagem não só do Estado, mas do restante do país, durante participação em feiras nacionais de turismo.O próximo passo é fortalecer a rede hoteleira. Jader Mutzig explicou que Vila Velha é deficiente no quesito hospedagem, o que acaba fazendo com que o turista elabore o roteiro na cidade durante o dia, mas fique em Vitória, por exemplo. A cidade possui apenas dois hotéis de grande porte. A ideia é atrair investidores, principalmente, para a região sul da cidade, da faixa que vai de Itaparica à Ponta da Fruta, como contou o secretário. "A rede hoteleira de Vila Velha já foi maior, houve uma retração. Vamos trabalhar para que ela possa se desenvolver, estimulando o empresário a investir na construção de hotéis para receber o turista. Temos várias áreas na cidade passíveis desse tipo de investimento", apontou.Outra ação é a qualificação da mão de obra, não somente no quesito atendimento, mas também na gestão do negócio, como explica Mutzig. "Para que ele tenha qualidade não só no atendimento, mas também no preparo do alimento, qualidade em relação à questão estética, principalmente, no caso dos quiosques. E também a prefeitura, através do Bandes junto com o Banestes, vai mostrar para o empreendedor que ele pode fazer empréstimos a taxa de juros muito baixos por meio do Nossocrédito, em que se pode captar recurso tanto para capital de giro quanto para investimentos, de R$ 7.500 a R$ 15 mil", afirmou. Em 2013, em Vila Velha, foram gerados cerca de R$ 900 mil de ISS diretamente da do turismo, ou seja, de hotelaria e restaurantes que fazem parte desse segmento. A expectativa da administração municipal é de que no verão de 2015 o valor chegue a R$1,2 milhão. Isso sem contar com fornecedores e o restante de toda a engrenagem que gira em torno das atividades turísticas.