A Justiça e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) realizaram, na tarde desta sexta-feira (25), em Vitória, o Seminário de Justiça e Saúde Mental. O evento teve como principal discussão a judicialização de casos de internação em situações relacionadas a saúde mental. Atualmente, há cerca de 400 pacientes internados por conta de problemas que estão ligados à saúde mental no Estado. No entanto, a capacidade do Espírito Santo é de aproximadamente 100 leitos.

As ações judiciais obrigam o Estado a suprir a demanda com alternativas como a contratação de leitos na rede privada. De acordo com gerente do projeto de reestruturação da Rede de Atenção Psicossocial da Sesa, Nathalia Borba, a principal demanda por meio da justiça está relacionada a casos de uso de drogas e de álcool.

Your browser does not support the audio element. Número de pacientes é 4 vezes maior do que leitos para internações na saúde mental

Durante o seminário, foram debatidas alternativas para evitar a internação das pessoas. Para isso, Nathalia Borba avalia que é preciso investir em uma rede de atendimento à população. “Quando nós temos uma rede de cuidados efetiva no território, o número de demanda por internação diminui. Então, a gente consegue responder melhor a essas pessoas que precisam da internação”, afirmou à Rádio CBN.

A juíza Vara da Fazenda Pública de Vitória, Marianne Judice, que é coordenadora do Comitê de Judicialização da Saúde, explica que é importante incentivar soluções para evitar um grande volume ações judiciais com a finalidade de internação de pacientes.

“O processo é caro. Então, além da despesa com a prestação do serviço, ainda há a despesa com a judicialização. Também exista a demora para quem precisa do serviço. Quando o problema surge e nós conseguimos resolver antes de judicializar, é melhor para todo mundo”, pontuou.