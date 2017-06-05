Vacinação em Vitória após morcegos com raiva serem encontrados Crédito: André Sobral/ Prefeitura Municipal de Vitória

O número de morcegos com raiva aumentou neste ano em Vitória, segundo levantamento da prefeitura de Vitória, a pedido da CBN. Entre janeiro e maio do ano passado apenas um animal foi encontrado com a doença na Capital nos primeiros meses do ano. No mesmo período deste ano foram oito animais infectados, segundo a prefeitura. Quando isso acontece, a vacinação contra a doença para cães e gatos é reforçada na região.

Your browser does not support the audio element. Número de morcegos com raiva em 2017 é maior do que em 2016

Segundo a bióloga e coordenadora do Centro de Vigilância em Saúde Ambiental de Vitória, Clara Scarpati Alvarenga, o número é proporcional ao aumento de morcegos mortos encontrados, sem a doença. No ano passado foram 16 morcegos encontrados. Neste ano, nos primeiros meses, foram 104.

“Na medida em que a gente divulga as ações de prevenção nos casos de raiva, é natural o aumento. É até bom a população passar a reconhecer situações de risco. O morcego que estaria numa situação suspeita passa a ser reconhecido como animal suspeito”, disse.

A prefeitura de Vitória realiza a partir desta terça-feira (6) o bloqueio vacinal nos bairros Jardim Camburi e Santa Lúcia, após morcegos terem sido diagnosticados com a raiva. Agentes da prefeitura vão procurar cães e gatos que não foram vacinados. Animais que tomaram a vacina também podem receber o reforço, segundo Clara.

Os morcegos com raiva foram encontrados nas imediações do Parque Botânico, em Jardim Camburi, e próximo ao prédio da Federação das Indústrias (Findes), em Santa Lúcia. A vacinação acontece em um raio de 500 metros e, no segundo caso, Andorinhas e Itararé também receberão a vacina.