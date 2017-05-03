Número de expositores vai aumentar na Praça dos Namorados

A tradicional Feira da Praça dos Namorados, que acontece nas noites dos finais de semana em Vitória vai ganhar novos expositores. A Prefeitura da capital abriu seleção para artesãos, artistas plásticos, performáticos e produtores de trabalhos manuais que desejam trabalhar no local. As vagas não são restritas a moradores da cidade, profissionais de qualquer município podem participar da seleção.

O artista plástico Eduardo Mariano Ribeiro, 45 anos, é morador de Vila Velha e faz botons, quadros e imãs com imagens religiosas e frases políticas. Ele vende os produtos em feiras de artesanatos e também na Rua das Artes, evento que acontece uma vez por mês na Prainha, Vila Velha. Agora, com a seleção para trabalhar na Feira da Praça dos Namorados, Eduardo pode ter mais um local de trabalho.

No final do ano passado, Eduardo trabalhou alguns finais de semana na Praça dos Namorados como convidado. Segundo ele, o local é muito bom para vendas. “É um espaço bem legal, com circulação de muitos turistas e pessoas que retornam para comprar. No pouco tempo que fiquei lá, pessoas voltaram para procurar meus produtos”, contou.

O subsecretário de Apoio ao Empreendedor de Vitória, Renzo Nogueira, destacou que a seleção pode escolher até 50 artesãos para trabalhar na praça. Além dos documentos pessoais, o candidato precisa apresentar os produtos que serão vendidos. “A pessoa tem que deixar, em uma caixa fechada, os produtos que vai comercializar na praça para que eles sejam avaliados por uma banca técnica”, disse.