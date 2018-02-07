A veterinária Manuela Alves tinha sua própria clínica no Centro de Vitória, quando decidiu, em 2016, ampliar os negócios e investir na abertura de um pet shop. Além de cuidar da saúde dos animais, ela viu que poderia faturar um pouco mais com a venda da rações e outros produtos especializados para cães e gatos. Além disso, ela passou a oferecer os serviços de banho e tosa.
Assim como fez Manuela, outros capixabas também têm apostado micro e pequenas empresas, aproveitando que a economia do país começa a dar sinais de recuperação.
Número de empreendedores apostando em negócio próprio aumenta no ES
Em Vila Velha, os estabelecimentos focados nos cuidados com a beleza são os campeões de abertura pelos novos empreendedores. Só em 2017 foram 269 novos espaços para tratar de cabelos, unhas e de estética. Somando 2015 e 2016 foram apenas 52. Uma das explicações para esse crescimento é que muitas pessoas conseguem tratar da unha ou do cabelo dos clientes na própria casa, sem depender de comprar ou alugar um novo imóvel. O números de pet shops em Vila Velha também aumentou. Foram 96 novos abertos em 2017 e contra 21 abertos em 2016.
O economistas e coordenador municipal do Centro do Empreendedor de Vila Velha, Welby Sarmento, detalhou o perfil dos novos empreendedores do município.
"São pessoas que estão entrando em um novo mercado de trabalho, que estão desempregados. E pessoas também que estão mudando de área, que trabalhavam numa coisa e agora querem um ramo diferente", explicou o economista.
A veterinária Manuela, que abriu o pet shop no Centro de Vitória, destacou que apenas a boa vontade não basta para abrir um negócio e conseguir levá-lo enfrente. É preciso preparação.
"A pessoa que pretende abrir um pet shop, além de ter um capital de giro, tem que gostar do que está fazendo, porque é um ramo difícil. Não acho que vale a pena se aventurar", opinou a empresária.
Marcondes Caldeira Junior, analista do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), também falou da importância de se preparar bem para abrir o próprio negócio.
"Se a pessoa quer um negócio que dure por um longo tempo, ela precisa pensar em tudo. A localização, a estrutura, a capacitação técnica, a gestão das finanças e uma boa divulgação. Tudo isso vai contribuir para que a empresa cresça", avaliou o especialista do Sebrae.
Pet shops também tiveram um crescimento grande na Serra, passando de 6 em 2016 para 21 em 2017. Em Cariacica, foram 75 novos salões de beleza no ano passado. A prefeitura de Vitória não divulgou os números da Capital até o fechamento desta reportagem. De acordo com o Sebrae, também tem sido grande a procura de novos empreendedores interessados em abrir locais para vender alimentos e roupas.
Os seguimentos mais procurados
- Salão de beleza
- Venda de alimentos
- Venda de roupas