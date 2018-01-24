Número de denúncias de assédio sexual no trabalho aumenta no ES

Justiça do Trabalho recebeu mais denúncias de assédio sexual em 2017 Crédito: Reprodução

O número de processos denunciando o assédio sexual no ambiente de trabalho aumentou no Espírito Santo em 2017. De acordo com números do Tribunal Regional do Trabalho (TRT), foram registrados 60 denúncias em 2016 e no ano passado foram abertos 82 novos processos.

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Entre as circunstâncias possíveis, são entendidos como assédio sexual ocorrências como cantadas, telefonemas no ambiente de trabalho com declarações de amor e também o envio de recados com conteúdos sexuais por e-mail ou mensagens de celular. Também é considerado crime quando os superiores oferecem aos subordinados a permanência no emprego ou aumentos salariais em troca de favores sexuais.

O advogado trabalhista Alberto Nemer listou alguns dos motivos para que o aumento no número de denúncias tenha acontecido. Entre eles está a maior conscientização dos trabalhadores sobre o assunto.

“Maior esclarecimento do tema, campanhas de incentivos (às denúncias) e também a confiança na Justiça do Trabalho para resolver esses problemas”, disse o advogado.

Enquanto o número de denúncias de assédio sexual aumentou, o número de queixas contra o assédio moral caiu e teve 584 processos a menos. Foram 1.725 casos em 2016 e 1.141 casos em 2017. Mesmo assim, o tema continua entre as principais causas de denúncias e ocupa o 31º lugar no ranking do TRT. É entendido como assédio moral a exposição do trabalhador a situações humilhantes e constrangedoras, repetitivas e prolongadas durante a jornada de trabalho.

Segundo Nemer, um empregado pode fazer denúncias mesmo depois de não estar mais trabalhando na empresa. “Às vezes o empregado tem medo de fazer qualquer tipo de denúncia e perder o emprego. Se ele vier a perder o emprego, ele tem até dois anos depois para ajuizar a ação. É importante registrar que esse fato tem que ter acontecido nos cinco anos anteriores, se não o caso pode estar prescrito”, concluiu o advogado.