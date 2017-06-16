Número de casos de abuso sexual infantil em Vitória cresce 41%

O número de casos de abuso sexual infantil em Vitória aumentou 41% entre 2013 e 2016. Os dados são da Secretaria Municipal de Saúde e foram divulgados pela Frente Parlamentar de Combate ao Abuso e Exploração Infantil da Câmara de Vitória.

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Em 2016, foram 148 casos registrados de abuso contra crianças e adolescentes de 0 a 19 anos, bem acima dos 87 de 2013. Esse número não leva em conta os casos que são registrados diretamente na Polícia Civil. Ou seja, pode ser bem maior.

Quase 70% desses abusos registrados ocorreram dentro da casa da própria vítima, tendo como suspeitos parentes ou conhecidos.

Segundo o delegado titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, Lorenzo Pazolini, é preciso ficar atento aos sinais de que o menor é vítima de violência sexual.

“Temos quatro principais sinais. Alteração na alimentação. Ou a criança passa a comer em excesso ou deixa de se alimentar, queda no desempenho escolar, com notas baixas, queda da qualidade do sono e uma certa aversão ao abusador”, comenta

O delegado também ressalta a importância do trabalho dos Conselhos Tutelares nos municípios já que os crimes de violência sexual ocorrem principalmente dentro de casa. E ele diz que Vitória, assim como outros municípios, hoje não cumpre uma resolução do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda) e uma lei municipal que regulamentam esse trabalho.

“São crimes que ocorrem dentro de casa. A Polícia não tem condição de colocar um policial na porta de cada residência. A resolução 139 do Conanda estabelece que a cada 100 mil habitantes, a cidade tenha um conselho tutelar. Vitória, por exemplo, tem 350 mil habitantes e só tem dois conselhos tutelares”.

A secretária municipal de Assistência Social, Iohana Kroehling, alega que houve uma alteração recente na lei, colocando esse requisito de um conselho para cada 100 mil habitantes. Ela conta que a cidade deve ganhar um novo Conselho Tutelar até 2021.

“Como a gente está em um período de Plano Plurianual (PPA), que a prefeitura organiza o plano de investimentos para 2018-2021, vamos planejar para que Vitória possa ter o seu terceiro conselho tutelar".